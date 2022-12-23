過年前必知習俗！平安符也要送舊迎新　具體流程一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
只要是有形物都會有使用期限，連平安符都不例外，平安符上雖然沒有標示有效期限，但在民間信仰的觀念中，仍需要「充電」且有使用期限。「充電」就是回到原廟過爐，大約每一到三個月做一次，但沒有時間上的強制規定。
那麼平安符的使用期限是怎麼一回事呢？根據台灣的習慣，農曆年初求了一個平安符，它的使用年限就到該年年底，這並非神明的神力減弱，而是一個平安符戴了一年左右的時間也差不多有所破損，所以必須送舊迎新。
那麼具體的流程該怎麼進行？其實很簡單，就是在過年前將舊的平安符帶到廟中，向神明稟告來意並表達感激，再與金紙一起化掉即可。現在有些廟宇已經沒有金爐，但仍有專人在處理這些事，可以直接向廟方人員詢問。將舊的平安符化掉就是「送舊」。到了新年之初，再到廟中求一個平安符隨身攜帶，就是「迎新」，當然新求到的平安符也要記得過爐，因為開機後才能保平安。
這些事項會因為區域性不同而有所差異，但背後的意義都是感謝神明的護佑，我們一整年都受神明保護，因此在處理過期的平安符時也要抱著謹慎與感恩的心，而非隨意將舊的平安符丟棄，這是不禮貌且不敬的行為。（編輯：黃彥昇）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。