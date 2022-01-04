調查局調查班58期103人結業　總統：國安挑戰越來越高

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總統蔡英文表示，調查局肩負維護國家安全、防治重大犯罪的任務，近年來面對國際情勢及對岸威脅挑戰之下，國安工作的複雜性和挑戰性也越來越高，面對假訊息的攻擊、認知作戰，國安團隊除了要充分掌握情資，更要統合各部會力量，來確保國家安全以及社會的安定。
蔡說，這一年來不論是反滲透或是反情報工作上，調查局都有亮眼成績，在資安工作上，調查局也協助多家上市櫃公司瓦解殭屍病毒的傳播，維護網域國際的安全，我要肯定調查局的努力，不僅透過實際偵辦展現保護企業人才及研發成果的功效，也嘗試新的宣傳方式像是拍攝國安影片，來建立全民的安全防護意識，獲得社會回響。她期許新任調查官持續掌握科技趨勢，掌控犯罪手法，堅守崗位，全力以赴。
103名結業學員中，碩士占27人，還有5人通過律師考試、1人通過會計師考試，曾任資誠會計師事務所的審計員、1人警察大學畢業，曾任刑事局偵九隊及彰化縣警局科技偵查隊的偵查員；13人分別通過國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高、特考，實務經歷豐富。除高學歷外，有1人曾是第12屆北區舞展的冠軍編舞者與售票大型舞台劇的主角。
在長達一年的訓練中，結業學員通過國安、法律、資訊、科技及體育等多項技能測驗，還完成馬拉松、騎自行車等貫穿台灣西半部的關懷國土、淨灘等挑戰，未來將成為調查局的生力軍，肩負起維護國安、防制重大犯罪的使命。