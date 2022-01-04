拚疫苗涵蓋率提升　盧秀燕：施打前二劑發2百元禮券

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盧秀燕指出，台中自去年耶誕節以來於各區舉辦主題點燈活動，但也盼大家繼續堅守防疫，她指出，市府去年12月13日起，針對市民推動疫苗首打族發禮券獎勵措施，截至去年12月21日，短短9天就衝出1萬260人市民首打疫苗接種量，實施成效良好。
她說，根據統計，目前台中市疫苗第一劑涵蓋率已達83%，第二劑則有71％，兩項接種率均超越全國平均。針對北部出現防疫旅館群聚感染，為持續加強防疫，台中從明日起，不論打第一劑或第二劑都發給200元禮券，好消息請大家告訴大家，一起讓疫苗涵蓋率再提升。
此外，台中從疫情前就成立居家檢疫替代所（防疫旅館），供有需求民眾申請入住，並與安心旅宿分流降低疫情風險，由於目前民眾接種滿兩劑疫苗，可選擇7＋7（前7天住防疫旅館，後7天可在家檢疫），提醒大家仍應保持警戒。今由觀旅局及衛生局邀請感控專家組成輔導小組，由副市長陳子敬率隊抽查居家檢疫替代所（防疫旅館），要求相關場所務必落實各項防疫措施與環境清消。
另外，目前中央規定接種第二劑跟第三劑須間隔5個月，呼籲中央應針對居家檢疫替代所工作人員，縮短第三劑間隔時間，不僅保護工作人員與他們的家人，也保護正在檢疫的民眾。