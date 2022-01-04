移工接種人數已逾9成！勞動部多語「Line@移點通」成效佳
《四方報》報導，回顧2021年，台灣在5月時陷入本土疫情中，為了不讓移工收不到相關資訊而有染疫危機，勞動部特別推出多語的「Line@移點通」服務，並在全台推廣，意外成為防疫最大幫手之一。目前加入的移工已超過12萬人，且勞動部還利用多語推播的疫苗資訊，讓移工快速且方便的接種COVID-19疫苗，使移工首劑疫苗涵蓋率快速超過9成，就連非洲豬瘟宣導也靠它，成效十分好。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-04 14:50:04
勞動部立刻啟動防疫作戰模式，而為了避免移工成為防疫破口，勞動部體認要把資訊以最快的速度提供給各國移工，不過疾管署防疫資訊多為中文和英文，而各國移工不一定精通這兩種語言。另外，經過勞動部調查，移工大多數都有使用line社群軟體的習慣，因此在本土疫情爆發時就特別推出「Line@移點通」，把指揮中心各種防疫政策翻譯成泰文、越南文、印尼文等，每天將這些防疫資訊即時送達給移工。
勞動部指出，「移工朋友其實對有實用資訊的軟體接受度很高，不管合法或非法移工都可以加入，因此一傳十，十傳百，移工加入速度相當快，推出幾個月，現在加入的移工已超過12萬人，且每天都在增加。這個軟體還在推動接種COVID-19疫苗上發揮高效能。」透過「Line@移點通」的宣傳和推廣，至今移工接種首季疫苗已經高達9成，涵蓋率甚至比國人還高，讓人讚許此政策的實施。
※【NOWnews 今日新聞
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