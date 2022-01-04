Discovery小編地震躲桌下被聞氫哥笑 消防署：是唯一解
昨（3）日17時47分發生2022年首起有感地震，規模達6.0，雙北、宜蘭最大震度4，氣象局指出這是今年首個地震，編號1，「第一個地震就高達規模6.0，相當罕見。」這起地震不只「有感」，劇烈搖晃甚至嚇哭不少人。Discovery粉專小編發出地震文：「從桌子底下出來了，大家還好嗎？」沒想到被聞氫哥diss：「我還以為Discovery員工都是戶外生存專家，原來也只是躲桌子下而已」，雖然是一番玩笑話，還是吸引超過7千人按讚。不過Discovery頻道沒說錯，地震第一時間就是「趴下、掩護、穩住」，千萬別再想著衝去開大門。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-04 15:38:34｜2022-01-04 15:40:40
根據氣象局預測，3天內可能有規模4到5的餘震，經過昨（3）日地牛大翻身的餘悸，民眾更重視正確的地震防災知識。中央氣象局也在粉專「報地震 - 中央氣象局」多次呼籲，地震時不要再一股腦的衝去開門，「根本大錯特錯啊！」不少民眾困惑，在地震發生時，究竟開大門、關瓦斯、躲桌下的正確順序為何？中央氣象局及內政部消防署均表示，正確觀念是立刻採取「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下。
中央氣象局提到，若是地震規模足以讓大門變形，民眾在去開門的路上，可能早就因為劇烈搖晃而跌倒，或是被掉落的家具物品砸傷。因此若遇到強震，不要再刻意跑去大門口。同理可證，如果不是剛好在廚房煮飯，能隨手關掉瓦斯，也不要再刻意跑到廚房關閉火源和瓦斯，第一時間躲在桌下才是正解。
內政部消防署補充，地震時應立即躲在桌下或是牆角，形成防護屏障，避免被掉落的物品砸傷，等搖晃停止後，再行前往關閉爐火及瓦斯，檢查管線、房屋是否受損。
至於網路傳言廁所空間小，四周皆有牆壁，可承受較大壓力，加上廁所有水源、水管，因此地震時要往廁所或冰箱旁避難，這樣被困住時還有食物或水源。內政部消防署也反駁，「地震時若執意衝往廁所，反而容易滑倒受傷，冰箱若未妥善固定，地震搖晃時也可能翻倒造成傷害。」倘落週遭沒有桌子，民眾可找相對安全、上方不會有掉落物的處所，採取保護自己的動作。