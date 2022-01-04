他被同學嗆「越南人小孩」！新二代揭反轉結局

《四方報》報導，台灣的新住民和新住民子女超過百萬，許多新二代求學過程中，或多或少都會出現某些問題。有名網友日前於《匿名公社》發文，指出媽媽是外籍配偶，小時候會因為媽媽的關係，被同學嘲笑是「越南人的小孩」。年紀小而不懂事的他，經常把脾氣發在媽媽身上，當時媽媽都哭著對原PO說對不起。幸好原PO的家人對媽媽很好，不但安排媽媽晚上去學習國語，也從中協調母子關係，讓媽媽漸漸融入家庭。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-04 17:57:00
原PO小學6年級時，很後悔之前責怪媽媽的行為，並且開始對新二代的身分很坦然，甚至開始學習越南語，每2年會跟家人一起回越南一趟，看看外公、外婆。原PO說大學畢業後的他，在一家外商公司工作，且因為比別人多會越語，有許多的工作機會能接下，在工作上表現如魚得水。他希望用自身的例子去鼓勵外籍配偶的孩子們，可以好好愛自己的母親，別讓人欺負她。
貼文在網路上引起網友熱烈討論，不少網友紛紛留言，「我老婆也是新住民，我兩個女兒也都蠻優秀的學生」、「如今台灣已經是多元化國家，以前經歷過的事如今也讓你成長，撐過社會的轉變讓你成為更優秀的人。」 事實上，台灣優秀的新二代十分多，許多新二代靠著自己的努力，往往闖出不一樣的一片天，是台灣十分珍貴的一份子。