誘網友載片提告！4著作權蟑螂　8年海削千萬和解金

原本幫電影版權公司取締實體盜版光碟的陳羅崇、翁世達、郭玉鳳、許恭誠等4名同業，在網路影音盛行後淪為著作權蟑螂，他們各自與影視公司簽約取締網路盜版，卻將正版電影上傳BT等軟體引誘網友下載，再擷取下載者的IP提告，迫使網友跟版權公司談和解並從中抽成，自2012年起至去年，4人在這8年內大賺1578萬餘元。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-04 16:04:44｜2022-01-04 16:08:07
台北地檢署智財專組主任檢察官呂建興，先前因偵辦「華映娛樂」控告網友違反《著作權法》案時意外發現，原本受僱電影版權公司取締盜版業務的員工，因近年網路論壇分享影片興起，以致傳統盜版光碟市場萎縮而成為個體戶，他們各自和得利影視、華映娛樂、海樂影業、車庫等電影版權公司簽約。
因取締點對點非法傳輸有難度，陳羅崇、翁世達、郭玉鳳、許恭誠等人直接做起盜版源頭，把正版電影上傳，趁網友下載轉傳時擷取網友IP並加以取締，每告一次就是數十或上百名網友。網友為避免追訴，幾乎會選擇與各影片版權公司和解，陳等4人可根據合約，抽成35到45％或直接對分。
檢察官統計，陳羅崇自2014年至2019年，從得利影視、華映娛樂拿超過500萬元、翁世達自得利影視拿到20萬，郭玉鳳自2016年起靠翁男幫忙誘捕網友，自海樂、車庫賺進逾400萬元，許恭誠自2014年至2019年賺約200萬元。
檢方偵辦時，僅許男坦承犯行，獲緩起訴處分一年，條件是繳庫20萬元；其餘3人均否認違法，檢方認為他們利用誘捕、陷害教唆手法，取締網友盜版，獲利甚豐且無須任何蒐證成本，「各公司也樂此不疲引進影片交給他們取締，朋分和解金，誘使公眾犯罪，以圖私利」，依《律師法》及《刑法》157條「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟」罪，予以起訴，並請求法官沒收不法所得。