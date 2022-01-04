一中愛廣場跨足日韓服飾 打造智能粉紅地標一秒變網美

台中一中商圈I PLAZA愛廣場，不僅美食聞名，最近更跨足服飾業，主打日韓服飾，配合1月9日盛大開幕，大手筆斥資百萬打造智能AI創意情境，讓喜歡拍照打卡民眾，站上舞台就能體驗一秒變網美的驚喜。當天還邀來性感女神琳妲擔任一日店長，並推出10元發熱衣限量搶購，通通有獎的好運轉轉樂，消費滿百即即可抽Dyson吹風機、Iphone、Airpods等好禮，好康送不完。





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位於一中愛廣場三樓的日韓服飾區，引進有多家知名日韓服飾，9日盛大開幕，除提供高質感購物空間，最吸睛的莫過於斥資百萬打造的絕美粉紅網美舞台，以智能AI與粉嫩裝置藝術結合，一站上舞台，一聲「愛廣場」指令，立即啟動專屬於你的網美管家，再說出「女神就是我」、「一秒變網美」等指令，現場將有不同燈光音效，讓每個人都能體驗到網美等級的浩大氣勢！





▲一中商圈愛廣場跨足日韓服飾，配合智能粉紅舞台啟用，邀來人氣IG網紅唐瀚與薇安，為大家示範怎麼一秒變網美。（圖／愛廣場提供）

愛廣場表示，一、二樓的網美美食外，三樓打造的購物空間，讓喜愛逛街買衣服民眾，還能體驗「站上智能舞台，一秒變網美」驚喜，讓人人都能變網美，相信會是愛廣場最吸睛亮點！





此外，今日配合智能網美舞台試運作，特別邀來人氣IG網紅唐瀚與薇安，為大家示範怎麼輕鬆駕馭網美時尚，吸引民眾圍觀，還發出陣陣「真的好像模特兒！」、「這個角度好時尚！」、「我覺得這個POSE我也可以！」讚嘆聲，讓愛廣場躍升為IG最新打卡亮點！





愛廣場配合1月9日開幕，將推出五大驚喜，包括開幕當日早上11點，推出10元發熱衣限量搶購，百萬粉絲性感女神琳妲，當日擔任愛廣場網美社一日社長，除了現場直播網美吃喝玩樂一日行程，更要與粉絲近距離互動！





另外，全館消費滿百元就有機會抽中Dyson、Iphone、Airpods等多樣好禮，開幕當日舞台將舉辦好運轉轉樂，免費美食券、飲品券、折價券等通通有獎，及開幕期間日韓服飾滿額再折現金！



