回家才是開始 產後護理之家-把自己跟寶貝交給專業照顧

33 歲蔡太太懷孕後診斷為雙胞胎，與先生欣喜若狂，但因本身有自體免疫腎臟問題產生血小板減少症。 32+5 週時因嚴重子癲症、高血壓頭暈至醫院安胎 18 天， 35+3 週以剖腹方式產下一對雙胞胎小兄弟，哥哥體重 2,470 公克，弟弟體重 1,760 公克。 4 天後蔡太太入住醫院產後護理之家，由專業護理師照護血壓高及雙腳水腫問題，並會診心臟血管內科及腎臟科醫師追蹤治療。雙胞胎因早產也入住產後護理之家，並以母奶和母奶添加劑餵養給予充分足夠的營養。住院 20 天後哥哥體重為 3,150 公克，弟弟體重 2,665 公克，已到達可以返家的標準，而蔡太太也在護理之家學到如何餵養雙寶的知識與技巧，不再害怕獨自照護二個小寶貝。

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早產兒指的是懷孕週數低於 37 週出生的嬰兒，依據國民健康署資料顯示，早產兒的比例逐年攀升， 109 年懷孕週數未滿 37 週之早產兒占 10.53% 。根據奇美醫學中心統計，小於 37 週的早產兒人數 109 年計有 284 人佔奇美醫學中心 22.56% 。

奇美產後護理之家主任張愷芳表示，每個早產兒都必須擬訂個別化的營養支持計畫，針對不同的營養支持階段，所需要注意以及強化的重點也不盡相同。且早產兒即便出院後仍然要繼續使用早產兒出院後專用配方奶粉，或是經過母奶添加劑強化過後的母奶，以符合其特殊的營養需求及成長所需，用以銜接住院中使用的早產兒專用奶水和足月新生兒的一般配方奶粉。

奇美醫學中心兒科部主治醫師周昀表示，針對患有先天性心臟病的嬰兒，出院後除了延續限水治療以外，也會依照個別情況 ( 包括心室中膈缺損的類別以及大小的不同、是否合併早產或是其他合併症等等 ) 以及個別體重成長的幅度，調整奶量以及每毫升 (ml) 的熱量，並協助家屬學會如何加奶、如何泡奶添加熱量、以及如何觀察寶寶臨床狀況。

▲早產兒指的是懷孕週數低於37週出生的嬰兒（圖／記者林怡孜攝，2022,01,04）