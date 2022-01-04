回家才是開始 產後護理之家-把自己跟寶貝交給專業照顧

我是廣告 請繼續往下閱讀
早產兒指的是懷孕週數低於37週出生的嬰兒，依據國民健康署資料顯示，早產兒的比例逐年攀升，109年懷孕週數未滿37週之早產兒占10.53%。根據奇美醫學中心統計，小於37週的早產兒人數109年計有284人佔奇美醫學中心22.56%。奇美產後護理之家主任張愷芳表示，每個早產兒都必須擬訂個別化的營養支持計畫，針對不同的營養支持階段，所需要注意以及強化的重點也不盡相同。且早產兒即便出院後仍然要繼續使用早產兒出院後專用配方奶粉，或是經過母奶添加劑強化過後的母奶，以符合其特殊的營養需求及成長所需，用以銜接住院中使用的早產兒專用奶水和足月新生兒的一般配方奶粉。
奇美醫學中心兒科部主治醫師周昀表示，針對患有先天性心臟病的嬰兒，出院後除了延續限水治療以外，也會依照個別情況(包括心室中膈缺損的類別以及大小的不同、是否合併早產或是其他合併症等等)以及個別體重成長的幅度，調整奶量以及每毫升(ml)的熱量，並協助家屬學會如何加奶、如何泡奶添加熱量、以及如何觀察寶寶臨床狀況。
奇美產後護理之家成立於109年11月30日，收住對象為產後一個月內的產婦、及其新生兒。而這些新生兒又有早產兒、雙胞胎、先天性心臟病及低體重兒等疾病因素高需求照護的寶寶，對於寶寶、家庭、心理及醫療支出都帶來不少影響，且因為了解新手爸媽的擔憂，知道這時候的他們需要更多的時間學習與適應，護理師24小時不間斷地守護母嬰健康，為爸媽打造專屬的教戰計畫，讓產婦返家照護更安心。