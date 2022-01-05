又辱華？中國男穿《東京卍復仇者》服飾遊南京 遭逼脫衣
中國江蘇一名男子近日飾到南京玄武湖公園遊玩，卻因為身上穿著日本動漫《東京卍復仇者》角色服裝，遭到現場憤怒的民眾包圍，最後男子只能將上衣脫掉離開。對此，景點工作人員表示，年輕人在展現個性的同時，應該也要考慮到社會一般民眾的普遍價值觀。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-05 10:06:13
綜合中媒報導，一名男子3日下午穿著日本動漫《東京卍復仇者》角色的特攻隊服飾前往南京玄武公園遊玩。可以從影片看見，這名男子身上穿著背後印有「初代 東京卍會」字樣的外套，並且扮成金髮、辮子頭，疑似是Cosplay《東京卍復仇者》中的角色龍宮寺堅。
但男子的扮相引起了現場遊客的不滿，在景點中被大批民眾包圍，並且激動地要求男子將衣服脫掉，還有大叔嗆聲「你要搞動漫去別的地方搞」。最後男子無奈脫下外套，但一旁的群眾仍要求外套上的字不准露出來，於是他將字樣往內折藏好才脫困。
有網友表示這種情況太誇張，「再過幾年可能日漫也不能看了吧」、「怎麼越活越回去了」、「只要夠自卑，每天都是敏感日」。不過也有網友認為，男子在南京景點穿著日本服飾，是對中國歷史不尊重，紛紛留言「文化多樣性的同時，但也要牢記歷史」、「南京確實敏感，還是要尊重當地人的感受」。
對此，園區管理工作人員表示有注意到這件事情，現在許多年輕人喜歡穿著動漫服飾或配戴飾品展現個人個性，同時也呼籲年輕人在展現個性的同時，也要考慮到社會一般民眾的普遍價值觀。