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24年前虐殺少女焚屍！嫌泣求法官交保、回家賺錢養母

▲17歲林姓台日混血少女，慘遭殺害焚屍。（圖／資料照）
▲17歲林姓台日混血少女，慘遭殺害焚屍。（圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 10:09:06

24年前、1998年12月間，桃園一名林姓台日混血少女，慘遭凌虐殺害後焚屍，之後被棄屍在平鎮、靠近中山高的一處涵洞草叢，遺體被路過民眾發現後報警，全案因此曝光。不過因遺體毀損嚴重難以辨識，檢警遲遲無法確認被害者身分，直到2020年5月間，才有目擊民眾出面舉發，檢警重啟調查後，逮捕涉案的2男2女。

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據檢警調查，17歲的林姓少女，當時受雇於現年43歲的男子潘子鑑、41歲的吳昶弘(通緝中)、44歲的陳諭詩合夥開設的檳榔攤，而西施陳茹華(39歲)，與吳昶弘為情侶。起初，陳茹華因懷疑林姓少女喜歡男友吳昶弘，因此心生怨恨，之後4人又懷疑林女偷錢，遂共同密謀要教訓林女。

1998年12月6日晚間，潘子鑑、陳諭詩夥同另外2人，圍毆虐打林姓少女，之後擔心犯行曝光，竟狠心絞殺林女滅口，再將屍體載到平鎮焚燒。9日有民眾發現林女遺體，整起命案才因此曝光，但因檢警無法確認死者身分，導致案情延宕多年，2020年5月間，有目擊者出面舉報，案件才重啟調查。

潘子鑑等人被警方循線逮捕後，法院一審判潘子鑑、陳諭詩無期徒刑，但2人僅承認焚屍，否認殺人，上訴高院後，法官念其當年2人還年輕，改判為14年6月徒刑。案件上訴最高法院，4日高院代開羈押庭，潘子鑑懇求法官讓他交保、賺錢養家。

高院審理時認為，依據多方證據及相關事證，潘子鑑、陳諭詩只因細故就虐殺林女，手段凶殘、惡性重大，念其當時2人都還年輕、思慮欠周，且考量案發已20多年，因此改判14年6月徒刑。而近日2人羈押期將屆滿，潘子鑑於羈押庭表示，因生活不富裕，父親不久前過世，母親的身體也不好，希望可以交保、賺錢養家，並願意以任何方式具保，而陳諭詩則未表示意見，全案待法官諭知候核辦。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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