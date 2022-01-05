24年前虐殺少女焚屍！嫌泣求法官交保、回家賺錢養母

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1998年12月6日晚間，潘子鑑、陳諭詩夥同另外2人，圍毆虐打林姓少女，之後擔心犯行曝光，竟狠心絞殺林女滅口，再將屍體載到平鎮焚燒。9日有民眾發現林女遺體，整起命案才因此曝光，但因檢警無法確認死者身分，導致案情延宕多年，2020年5月間，有目擊者出面舉報，案件才重啟調查。
潘子鑑等人被警方循線逮捕後，法院一審判潘子鑑、陳諭詩無期徒刑，但2人僅承認焚屍，否認殺人，上訴高院後，法官念其當年2人還年輕，改判為14年6月徒刑。案件上訴最高法院，4日高院代開羈押庭，潘子鑑懇求法官讓他交保、賺錢養家。
高院審理時認為，依據多方證據及相關事證，潘子鑑、陳諭詩只因細故就虐殺林女，手段凶殘、惡性重大，念其當時2人都還年輕、思慮欠周，且考量案發已20多年，因此改判14年6月徒刑。而近日2人羈押期將屆滿，潘子鑑於羈押庭表示，因生活不富裕，父親不久前過世，母親的身體也不好，希望可以交保、賺錢養家，並願意以任何方式具保，而陳諭詩則未表示意見，全案待法官諭知候核辦。（編輯：林盈君）
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