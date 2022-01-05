ESG當道！永續奧斯卡DJSI競爭激烈　專家建議企業這樣做

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KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興指出，DJSI為全球第一個企業永續投資評比，其受到投資人信賴與企業積極參與的原因，在於採行國際永續治理觀點，並以受邀制選出全世界ESG績效最好的10%企業。根據SustainAbility《Rate the Raters 2020》的研究分析，以及近幾年台灣新興的永續指數連結貸款中，即強調須提供公正第三方機構所發布的永續評比為基準，DJSI即是其中一項具備國際認可的第三方參考指標。因此，DJSI一直被視為台灣企業爭取外資青睞的前哨站，亦有永續界奧斯卡獎的美譽之稱。
洞察DJSI評比，林泉興解析有兩大新趨勢及企業因應之道，包括新興風險辨識與階段性管理、透明揭露人力資本與人權。他說，全球與台灣企業大多在風險管理部分回應當前的危機，但DJSI近年因應機構投資人需求，更要求企業回應新興風險，即針對企業在未來3到5年內，雖不造成重大影響但新發現的潛在風險，如政策影響、立法變革、市場動態、氣候策略風險、數據安全與隱私。
台灣企業在此議題上需擴大風險管理範疇，他建議企業導入氣候相關財務資訊揭露架構（TCFD），不僅可回應DJSI今年度新增氣候策略項目，也可回應風險與危機處理問題，促使企業以宏觀與全面的角度掌握風險管理，同時檢驗企業是否在五年內階段性地將辨識出的新興風險轉為重大議題、制定相關管理績效指標(KPI)，並且相互對照評比期間是否有因新興風險遭遇聲譽或財務上的爭議問題，為風險與危機處理做好準備。
至於透明揭露人力資本與人權這部分，在2021年新增的題目中，與人相關的必要揭露題型就包含4大類型，包含人力資本管理、人才吸引與留任、人權，以及勞動實踐指標。近年ESG發展中，勞工人權的關注也不斷攀升，金管會也在公司治理3.0 即規範引導投資機構落實盡職治理。DJSI在人權議題中也強調企業須回應企業盡職調查，要求企業辨別當前與潛在人權風險。
除此之外，在人力資本管理、人才吸引與留任及勞動實踐指標裡，安侯建議企業需具備細部人力分析能力，其人力系統必須可因應DJSI所要求的年齡、性別、階層、種族、少數民族提供多樣化的數據，促使企業採取更透明方式揭露人力資本的育成、流動等指標。