中捷藍線「正英站」爭議 市府：順應民意設站

交通局表示，捷運藍線辦理過程皆依大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，過程都依循相關作業規定、程序公開嚴謹，自

99

年可行性研究啟動後，經歷任市長努力下，於

107

年獲行政院核定時，捷運路廊全長

26.2

公里，自台中港西起行經台灣大道，沿線共設置

18

座車站，包括

9

座高架車站、

9

座地下車站。

交通局指出，市府以此為基礎啟動綜合規劃作業，綜合考量用地取得範圍、整合周邊都市發展、工程可行性以及計畫自償性等因素進行調整，將可行性部分路線微調，精進方案過程中減少轉彎段同時也避免捷運地下穿越民宅，減少土地徵收拆遷民宅，落實土地正義，亦於學區，轉運站及停車腹地周邊增設捷運站以擴大捷運的服務範圍，目前綜合規劃路線全長

24.8

公里，沿線共設置

20

座車站，包括

8

座高架車站、

12

座地下車站。

交通局長葉昭甫強調，捷運藍線綜合規劃期間，市府依照大眾捷運相關審查作業要點，至捷運沿線周邊中區、西屯區、沙鹿區舉辦過三場公聽會，並將民眾的意見納入規劃參考，不分藍綠議員、以及該區里長以及民眾意見多數表達希望能於正英路設站，後續議會提案與質詢多有反應正英站的設站必要性，交通局於完成公聽會及收集多方意見後與顧問公司逐一探討外界各方建議，在整體站位上進行調整。

葉昭甫說，因原本可行性研究近正英路所規劃預留

B4

站周邊倉儲物流開發皆無任何計畫，且現況及未來均無使用需求，經通盤考量地區整體發展、外圍人口分布、捷運站距及大眾捷運服務公益性，因當地交通進出主要仰賴英才路、正英路兩條聯外道路連接台灣大道，規劃將原預留站

B4

北移至正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，擴大捷運服務範圍，未來可利用車站旁之停車場用地配合接駁轉乘策略，有助於提升沙鹿地區上萬人口的大眾運輸服務及大眾運量培養。

交通局補充，將原預留

B4