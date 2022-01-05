幫潑屎妹報仇！薛球好友爸怒找人襲擊 男被排泄物噴滿身
前年9月間，20歲邱姓女子因拒絕搭訕，遭柯姓男子當眾潑灑穢物，被台北地院依強制罪判柯男3月。不料案件開庭期間，柯男出庭時也遭不明人士，提桶潑灑排泄物，經檢警調查，犯案的呂姓男子，與邱女父親相識，邱父疑似為了幫愛女報仇，指使呂男埋伏庭外襲擊，5日台北地檢署依公然侮辱等罪，起訴邱父和呂男。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 12:25:55
回顧過去案情，2020年9月間，身高160公分的柯男，疑似搭訕被嫌矮遭拒，竟惱羞成怒，於華納威秀影城前，當眾朝邱女身上潑灑穢物，邱女也被網友稱「潑屎妹」。隔年4月間案件開庭審理，雙方都有出庭，但柯男走出庭外時，卻遭呂男以相同手法潑灑排泄物。
據《ETtoday東森新聞網》報導，邱父過去曾服刑10年，與槍擊要犯薛球是好友，知悉女兒遭人潑灑穢物，疑似指使呂男「以牙還牙」。檢方因此依強制、毀損、公然侮辱等罪，起訴邱父跟呂男。
※【NOWnews 今日新聞
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