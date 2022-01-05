奇美乳房醫學中心正式啟用 全方位護乳抗癌

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根據衛生福利部統計，台灣婦女乳癌死亡率不斷攀升，占十大癌症死因的第4名，國民健康署資料也顯示，台灣平均每37分鐘就有一名女性罹患乳癌。而且台灣乳癌好發年齡又比歐美國家提早，45至54歲癌症中，女性乳癌為主要癌症的第1名，有年輕化的趨勢。根據台南市衛生局統計2020年各區主要死亡原因中，惡性腫瘤均位居第1位，其中玉井區惡性腫瘤死亡率第3名為女性乳癌，北門區及左鎮區為第四名。
奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為提供婦女較隱密及完善的就醫環境，乳房醫學中心規劃一站式跨團隊全方位的診療服務，民眾不需要在醫院反覆奔走及等待，就可完成一整套就診項目，包含整合式的門診、專業的乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等。乳房超音波也可以在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼及來回就醫的困擾，當日儘可能完成檢查並領取報告。期望透過跨科部、跨領域的整合醫療團隊，提供民眾優質的醫療及照護品質，早期診斷早期治療，也讓乳癌病友擁有健康新生活。
奇美醫學中心外科部乳房醫學中心主任陳明鎮指出，病人一旦發現乳房有硬塊，通常希望儘早得到診斷。乳房醫學中心結合病友需要的資源，除了主要的乳房外科之外，像是血液腫瘤科(化療)、影像醫學部(快速影像診斷)、中醫(針灸/癌症副作用)、個案管理師(協調整合)及藥物諮詢等，提供乳癌病友全方位的治療諮詢且溫馨、舒適的就醫經驗。
根據奇美醫學中心統計2016年至2020年底接受乳房攝影及超音波檢查有93,780人次，確診為乳癌個案1,878人，資料顯示罹患乳癌人數逐年攀升。依據奇美醫學心統計早期乳癌5年存活率達9成以上，若能早期檢查、早期治療，治療後病人就能回復正常生活，回歸社會。