奇美乳房醫學中心正式啟用 全方位護乳抗癌

奇美醫學中心於今 (5) 日上午成立乳房醫學中心，特別邀請 3 位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會，其中高齡 91 歲的施奶奶是醫療副院長田宇峯的病人，奇美醫院院長邱仲慶、首席醫療副院長林宏榮及田宇峯親自為長輩們繫上圍巾，將暖暖的祝福送予長輩。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據衛生福利部統計，台灣婦女乳癌死亡率不斷攀升，占十大癌症死因的第 4 名，國民健康署資料也顯示，台灣平均每 37 分鐘就有一名女性罹患乳癌。而且台灣乳癌好發年齡又比歐美國家提早， 45 至 54 歲癌症中，女性乳癌為主要癌症的第 1 名，有年輕化的趨勢。根據台南市衛生局統計 2020 年各區主要死亡原因中，惡性腫瘤均位居第 1 位，其中玉井區惡性腫瘤死亡率第 3 名為女性乳癌，北門區及左鎮區為第四名。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為提供婦女較隱密及完善的就醫環境，乳房醫學中心規劃一站式跨團隊全方位的診療服務，民眾不需要在醫院反覆奔走及等待，就可完成一整套就診項目，包含整合式的門診、專業的乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等。乳房超音波也可以在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼及來回就醫的困擾，當日儘可能完成檢查並領取報告。期望透過跨科部、跨領域的整合醫療團隊，提供民眾優質的醫療及照護品質，早期診斷早期治療，也讓乳癌病友擁有健康新生活。

奇美醫學中心外科部乳房醫學中心主任陳明鎮指出，病人一旦發現乳房有硬塊，通常希望儘早得到診斷。乳房醫學中心結合病友需要的資源，除了主要的乳房外科之外，像是血液腫瘤科 ( 化療 ) 、影像醫學部 ( 快速影像診斷 ) 、中醫 ( 針灸 / 癌症副作用 ) 、個案管理師 ( 協調整合 ) 及藥物諮詢等，提供乳癌病友全方位的治療諮詢且溫馨、舒適的就醫經驗。