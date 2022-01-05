中捷運「正英站」爭議 張家銨要求盧秀燕出面說明

台中捷運藍線規劃增設「正英站」，卻鄰近大量顏家土地引發爭議。民進黨台中市議員張家銨表示， 2020 年市長盧秀燕才在議會專案報告，洋洋灑灑提出正英路「無法設站 5 大關鍵因素」，並直接撤銷正英路原本先「預留」車站的規劃，結果 2021 年初卻又納入設站，不到 1 年就打臉自己的報告，更無法交代為何周邊條件更好的遊園路，卻被市府拒絕設站，張家銨不解，「遊園路的繁榮輸給正英路？」痛批盧秀燕自打臉又成「雙標市長」，要求盧秀燕親自出面完整說明捷運設站雙標爭議。

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張家銨指出，盧秀燕市長 (4) 日回應媒體詢問時，故意牽拖民進黨議員楊典忠，想刻意營造藍綠議員都有爭取過正英路站的風向，巧妙迴避設站爭議，實際上是當地居民只要有需求，建設是不分藍綠，民意代表都會全力協助，而設站與否應是市府的責任，應拿出專業不得迴避。

張家銨也說，一直以來持續爭取在遊園路口增設捷運站，是在地所有民意代表都有共識的事情，不僅是人口發展已成熟的地區，更能搭配現有公車接駁遊園路垂直 5 公里沿線 3 萬人生活圈。但盧秀燕卻是政治凌駕交通專業，只獨厚服務人口僅 2400 人的正英路設站，不願意讓遊園路設站，是不是看不起大肚山上龍井、大肚的鄉親？

張家銨表示，台中市交通局長葉昭甫是逢甲大學運輸物流學系教授，出身交通專業領域。過去爭取遊園路設站時，時常就工程技術層面的問題和葉局長討論，尊重交通局的專業。但他不解的是，交通局在 2020 年曾就正英路周遭倉儲園區開發案取消、預估服務範圍人口僅 2400 人、站區周邊緊鄰大肚山保護區不可開發、目前公車運量為前後 7 站中最低、與鄰站距離僅 800-900 公尺等 5 大專業理由，回應正英路設站的問題，如今卻因政治壓力，不願秉持交通專業良心提出修改計畫的專業數據，假裝沒看見自己以前的專業報告，痛批交通局長葉昭甫「把專業忘在學校了」。

張家銨質疑，交通局過去不斷以「郊區站距要 1000 公尺至 2000 公尺」為由，來拒絕龍井地方希望在遊園路設站的訴求；但 (4) 日交通局卻在回應媒體時，改口稱「適合的站距是 800 至 1200 公尺」，此外，根據交通局發布的台灣大道公車專用道各站運量資料，目前公車正英路站與北邊 3 站與南邊 3 站相比，日平均上下車運量排名墊底，上下車合計僅 1608 人，少於坪頂站（台灣大道遊園路口）的 2593 人。張家銨不解，究竟是交通局的交通專業能力有問題，還是交通局根本是雙重標準？

另外，張家銨質疑，盧市府說增設正英路站，是因捷運藍線公聽會沙鹿場有許多民代、民眾爭取，才修改計畫。但當時沙鹿公聽會上，也有民代、民眾提出龍井遊園路應增設捷運站的訴求，為何就沒有被採納？

張家銨氣憤說，捷運藍線雖行經龍井，捷運公聽會卻沒有舉行龍井場次，更預定將捷運維修機廠設在龍井的保護區內，對龍井鄉親相當不公平。要求市府評估遊園路口增站的可行性、要求市府在龍井補辦捷運藍線公聽會、質疑捷運機廠在大肚山保護區內開發的環境衝擊，但盧市府卻完全漠視地方民眾的需求，一件也沒做到，過程黑箱作業，僅將正英路口納入設站後，隨即提交綜合規劃報告到中央，才發新聞稿稱已經定案。