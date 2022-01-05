台南購物節第4波抽獎 幸運兒喜獲10萬現金及電動機車大禮

台南購物節從去（ 110 ）年 8 月開跑 4 個半月以來屢創佳績，目前消費登錄金額已突破 76 億元，超越去年購物節紀錄。今（ 5 ）日以網路直播方式辦理台南購物節月月抽第 4 波抽獎，現場在律師見證下，由台南市長黃偉哲抽出加碼獎 10 萬元現金及電動機車、聲寶家電、 iPhone13 、 Dyson 吸塵器、飯店住宿券等 90 多項好禮。

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黃偉哲表示，今年台南購物節活動獲得各界熱烈迴響，會員人數與發票金額雙雙超越去年紀錄，其中會員數已達 17 萬會員並持續攀升，發票累計登錄金額更超過 76 億元，朝向百億大關邁進。接下來農曆年節將至，他歡迎全國民眾趕緊來台南消費登錄發票參加抽獎，最大獎總價 830 萬的輕豪宅得主可能就是你！

黃偉哲恭喜今日獲得 10 萬現金及宏佳騰電動機車等各項好禮的幸運得主們，也指出台南購物節活動持續到今（ 111 ）年 3 月 5 日止，只要憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎。今年加碼好禮不斷送，目前第 2 戶房屋已在趕工要在 3 月壓軸送出，期望在大禮的吸引下，提高台南整體買氣，振興消費。

經發局長陳凱凌表示，今天是月月抽第 4 波抽獎，抽獎活動高潮即將一波接一波，下月 2 月 5 日將抽出購物節第二大獎 Lexus 及 TOYOTA 跨界油電休旅車。活動壓軸總抽獎將於 3 月 12 日抽出眾所矚目 830 萬全新美宅的幸運得主，歡迎各縣市民眾踴躍來到台南消費，越早登錄中獎機會越大，共同參與這場全民購起來的消費盛會。

經發局進一步指出，台南購物節除了月月抽好禮活動，接下來農曆過年將至，一連串振興活動精彩不間斷，各區商圈、區公所舉辦許多年貨市集活動，包括 1/13~1/17 台南眷村年貨大街、 1/22~1/23 下營及西港商圈均有舉辦年貨大街活動以及 1/22~1/28 新化商圈年貨大街，另外海安商圈於 1/22-23 也有虎虎生風迎新春市集及街藝表演、最後後壁商圈在 1/23 也舉辦千人焢窰等一系列市集活動。歡迎全台民眾來台南旅遊消費，消費滿百元發票上網登錄，登錄越多中獎機會愈高。