煮火鍋最優質蔬菜是啥？「3巨頭」被老饕點名：吸汁又脆
氣溫下降就是吃火鍋的最佳時機，許多連鎖店家也因此高朋滿座。就有位網友近期多次吃鍋，也開始好奇問「煮火鍋最好吃蔬菜是哪道？」貼文一出也立刻有「3巨頭」狂被老饕點名，共通點皆是「吸汁又爽脆」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 17:07:15｜2022-01-05 17:07:49
原PO在論壇PTT上發文提到「最近天氣冷，常常去吃火鍋，去了幾間大品牌連鎖店，都發現共通點是都有提供水蓮！水蓮口感脆脆的根本沒其他蔬菜比得上，是不是煮火鍋最優質的蔬菜啊？」。
貼文曝光後立刻掀起熱議，其中「水蓮、茼蒿、高麗菜」等三種蔬菜被點名最多次，老饕也紛紛說明原因：「以前不敢吃水蓮，有次被要求吃以後才發現其實挺好吃的」、「水蓮脆脆DER超讚」、「高麗菜每間火鍋必備，就說明了一切」、「把茼蒿擺在哪」、「高麗菜也不錯啊」、「水蓮世界第一，但千萬不能煮太久」。
另外也有部分網友點名其他蔬菜「山茼蒿也很讚」、「最好吃明明就壽喜燒的春菊（山茼蒿）」、「白莧才是」、「龍鬚菜、玉米筍都不錯」、「菠菜最好吃」、「竟然沒人說山芹菜，也好，這樣才夠我吃」。（編輯：潘毅）