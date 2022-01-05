搶攻星國春節年賀市場 台灣柑桔、鳳梨釋迦今封櫃外銷

今年9月中國暫停我國鳳梨釋迦輸入，農委會立即啟動內、外銷機制，農曆春節前傳出好消息，農委會今日在台中市東勢區農會舉辦「大桔大利，好釋迎春」外銷新加坡封櫃儀式，宣布14公噸台中椪柑與2公噸台東鳳梨釋迦封櫃出口新加坡，為2022年擴大台灣水果外銷討得好彩頭。





我是廣告 請繼續往下閱讀

農委會國際處長林家榮致詞表示，過去台灣水果外銷高度依賴中國市場，一度占比高達84.4%。近年來在政府與外銷業者積極開拓新興市場後，去年1至11月的比例已經降至42.3%，幾乎是對半砍了。





▲搶攻星國春節年賀市場，台灣柑桔、鳳梨釋迦等應景討喜新鮮水果，今日在東勢農會封櫃外銷。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.5)

尤其，因應中國於去年9月起暫停我國蓮霧及鳳梨釋迦輸入，農委會隨即啟動內銷、外銷及加工等相關措施。鳳梨釋迦外銷方面設定5000公噸的目標，而統計去年10月1日起至今年1月3日為止，外銷數量已經達到1279公噸，較前期（不包括中國）的237公噸，已增加1042公噸、440%，顯示台灣水果拓展新興市場已達初步成效。





農委會表示，為搶攻新加坡年節市場，台灣鳳梨釋迦以高檔精緻彩盒包裝在當地販售，預料象徵「好事」與「旺旺」的鳳梨釋迦，將成為年節伴手禮首選。因為，這次外銷業者在去年底出口4.5公噸鳳梨釋迦到新加坡，透過NTUC、昇菘等兩大超市及團體訂購等通路，在幾天內就銷售一空，顯見新加坡人對鳳梨釋迦的喜愛。





看好新加坡市場熱烈反應，外銷業者趁著華人春節在即，立即追加2公噸鳳梨釋迦，並以精緻彩盒包裝以搶攻春節商機。至於台灣柑桔的主要產期，是在10月到隔年初春，果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸、口感豐富，因「桔」與「吉」同音，春節年間更是討喜應景，送禮自用兩相宜。





林家榮表示，新加坡一向是台灣椪柑最大外銷市場，也是拓展鳳梨釋迦外銷的主要目標市場，今日封櫃外銷新加坡達16公噸柑桔與鳳梨釋迦，歡迎新加坡消費者透過超市及團購等通路採購，在年節期間品嚐台灣優質鮮果美味，大吉大利、好釋迎春。



