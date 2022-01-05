疫情蠢蠢欲動 85ºC推出APP禮盒跨店轉贈超方便

疫情蠢蠢欲動，85ºC推出85APP禮盒跨店轉贈服務，民眾不必出門，線上購買，親友就近跨店領取，超方便，也能避免走動或群聚感染風險！

我是廣告 請繼續往下閱讀

春節即將來臨，85ºC推出八款年節禮盒。外盒是華人最愛的大紅喜氣，搭配虎年俏皮小金虎，手捧鳳梨和金魚，象徵年年有餘、旺旺來。包裝精美、內容澎湃，八款禮盒分別有香酥脆口的杏仁瓦片、鮮甜多汁豬瓦片、甜而不膩南棗核桃糕、追劇最適配的魷魚絲等，平價美味外，其中四款指定年節禮盒，即日起至2月15日，可享85折優惠。

▲85ºC推出8款春節禮盒，外盒包裝是大紅喜氣搭配俏皮小金虎，洋溢年節喜氣，還可以線上訂購，受贈者異地取貨。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.5)

百業喊價之際，伴手禮原物料如麵粉、砂糖及油脂等也紛紛飆漲，估計與去年同期上漲3成以上，85ºC表示，物價漲，85ºC推出的年節禮盒仍維持平價供應，單價在168至600元之間，人人消費得起，且因品項多，消費者有更多選擇，不會造成經濟太大負擔。

▲85ºC推出8款春節禮盒，搶攻平價市場，選擇多，又不會造成經濟負擔，送禮自用兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.5)

2022年首推「福虎昇豐禮盒」，集結有濃郁咖啡小蛋捲，萬年不敗香脆的杏仁瓦片，好吃不黏牙的牛軋糖，越嚼越香的魷魚絲，甜香不膩的南棗核桃糕， 宛如零食大集合，最適合追劇時一口接一口。此外， 「海陸雙拼禮盒」，嚴選上等新鮮豬肉製成蜜汁豬肉乾，微甜滋味，厚實軟嫩的感，越吃越煞嘴，送禮自用兩相宜。