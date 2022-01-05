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重大職災創新低！高市勞工局多面向工安督導策略奏效

▲高雄市政府副市長羅達生(左2)到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府副市長羅達生(左2)到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-05 22:14:25

高雄市政府勞工局為有效監督職場安全衛生，採取多面向工安督導策略奏效，讓重大職災創新低，未來將擴大運用各項資源及政策工具，加強墜落、倒塌崩塌、捲夾、感電、被撞等重點災害危害的預防，及持續督促石化製程、局限空間、維修歲修等高風險作業安全措施，將積極宣導及輔導事業單位深化職業安全衛生自主管理。

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▲高雄市政府副市長羅達生由勞工局局長周登春陪同到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府副市長羅達生由勞工局局長周登春陪同到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局局長周登春表示，為有效監督職場安全衛生，市長陳其邁指示加強工安督導工作，該局自去(110)年5月，即成立工安督導小組，透過源頭控管、分級檢查、擴大聯檢、積極宣導與深化管理等策略，公私協力推動工安，以預防職業災害。

▲高雄市政府副秘書長王啟川到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府副秘書長王啟川到工地督導施工的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)
周登春說，經統計去(110)年重大職災死亡人數計27人，創歷年新低，亦較前(109)年49人，減少22人，減災44.9%，降災幅度六都第一，該局將持續擴大營造業與墜落災害預防督導，強化石化業製程安全管理能力，加強跨域合作降災等策略，期能再減少工安事件的發生。

▲高雄市政府勞工局到林園工業區與廠商簽署締結安全伙伴關係，共維工安。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局到林園工業區與廠商簽署締結安全伙伴關係，共維工安。(圖／高雄市政府勞工局提供)
周登春說明工安督導小組，主要有營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組，並結合市府與中央部會團隊共同推動減災措施，包括實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求營建業者落實工地自主檢查、減災防災，並與經濟部特檢小組針對林園工業區石化廠進行診斷檢查，要求關鍵製程不得委外作業，建立局限空間作業廠商安全標章管理制度，與安控地圖及行動稽查網路系統，而作業廠商在作業前，必須上系統通報，經確認後，才能入槽作業等措施。

▲高雄市政府勞工局到岡山本洲產業園區與廠商簽署締結安全伙伴關係，共維工安。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局到岡山本洲產業園區與廠商簽署締結安全伙伴關係，共維工安。(圖／高雄市政府勞工局提供)
勞工局勞動檢查處處長郭清吉則指出，保障勞工安全與健康是市府重要施政目標，也是該處的使命與責任，而形塑職場安全衛生文化必須多管齊下，市府招商引資有目共睹，各項重大工程及民間投資陸續啟動，該處於111年新年度將持續實施高風險廠場及工程強化勞動檢查，嚴格要求業者落實職場安全，以維工安。

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