重大職災創新低！高市勞工局多面向工安督導策略奏效

高雄市政府勞工局為有效監督職場安全衛生，採取多面向工安督導策略奏效，讓重大職災創新低，未來將擴大運用各項資源及政策工具，加強墜落、倒塌崩塌、捲夾、感電、被撞等重點災害危害的預防，及持續督促石化製程、局限空間、維修歲修等高風險作業安全措施，將積極宣導及輔導事業單位深化職業安全衛生自主管理。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-05 22:14:25
高雄市政府勞工局局長周登春表示，為有效監督職場安全衛生，市長陳其邁指示加強工安督導工作，該局自去(110)年5月，即成立工安督導小組，透過源頭控管、分級檢查、擴大聯檢、積極宣導與深化管理等策略，公私協力推動工安，以預防職業災害。
周登春說，經統計去(110)年重大職災死亡人數計27人，創歷年新低，亦較前(109)年49人，減少22人，減災44.9%，降災幅度六都第一，該局將持續擴大營造業與墜落災害預防督導，強化石化業製程安全管理能力，加強跨域合作降災等策略，期能再減少工安事件的發生。
周登春說明工安督導小組，主要有營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組，並結合市府與中央部會團隊共同推動減災措施，包括實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求營建業者落實工地自主檢查、減災防災，並與經濟部特檢小組針對林園工業區石化廠進行診斷檢查，要求關鍵製程不得委外作業，建立局限空間作業廠商安全標章管理制度，與安控地圖及行動稽查網路系統，而作業廠商在作業前，必須上系統通報，經確認後，才能入槽作業等措施。
勞工局勞動檢查處處長郭清吉則指出，保障勞工安全與健康是市府重要施政目標，也是該處的使命與責任，而形塑職場安全衛生文化必須多管齊下，市府招商引資有目共睹，各項重大工程及民間投資陸續啟動，該處於111年新年度將持續實施高風險廠場及工程強化勞動檢查，嚴格要求業者落實職場安全，以維工安。