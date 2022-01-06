NBA／厄文首秀被比下？吹耳哥重返溜馬單節轟20分
本季各隊因疫情面臨人手不足的窘境，曾赴中國討生活的「吹耳哥」Lance Stephenson重返NBA舞台，和老東家溜馬簽下10天短約，今(6)日主場首秀第一節就砍下20分，風采壓過本季初登場的籃網球星Kyrie Irving。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-06 11:31:13
現年31歲的Stephenson是2010年第2輪選秀被溜馬相中開啟NBA生涯，曾在東區決賽防守湖人「詹皇」LeBron James時，在耳邊吹氣引起轟動，被冠上「吹耳哥」稱號，2019年轉戰中國CBA，不過因疫情返美，本季先前也曾與老鷹簽10天約。
Stephenson本季從發展聯盟出發，加入老鷹後表現平平，單場最多只拿2分，沒想到重返溜馬，回歸第3場首度在主場出賽，替補登場首節9投8中砍下20分，驚艷眾人，主場球迷為他起身鼓掌，他重現招牌彈空氣吉他慶祝。
不過後面三節Stephenson有些熄火，全場拿下30分5助攻3籃板，籃網靠著Kevin Durant獨繳39分7助攻8籃板，Irving挹注22分4助攻3籃板，團隊6人得分上雙逆轉戰局，終場溜馬以121:129吞下4連敗。