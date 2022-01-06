防堵破口 台南衛生局購置80台紫外線殺菌機增防疫量能

近來北部多家防疫旅館發生群聚感染，範圍越擴越大，台南衛生局提出因應措施，為了避免防疫旅宿內出現檢疫者相互感染 COVID-19 病毒情形，購置了 80 台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播，避免破口產生。

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台南市衛生局疾病管制科科長林曉玫表示，台南防疫旅宿強化作業為會同通風系統、空調設備等專業人員，逐一查核市內所有防疫旅宿，確保旅館空調皆為每室獨立。除檢視室內空調設備 ( 冷氣機 ) 之過濾設施、管線，其他查核項目包含公共區域環境、人員經常接觸表面之消毒頻率、房內之清潔及消毒作業、垃圾處理、人員提供檢疫者餐飲的送餐方式，避免因感染管制觀念不佳，而反成旅館內傳染鏈之傳遞者。如使用中央空調循環系統的旅宿業者則視為高風險，將優先使用紫外線循環氣流殺菌機以防堵病毒感染。

另因應中央防疫旅館指引修正，增加門禁管理及安全維護， 居家檢疫或隔離者活動範圍以自己的房間為限，未經許可不能離開自己的房間或進入其他居家檢疫或隔離者的房間。若因取餐、放置垃圾、領取更換或補充之清潔或生活用品等情形，居家檢疫或隔離者於開門時，應佩戴口罩。前開內容工作人員得於以入住須知、廣播或房間內張貼文宣等方式，提醒居家檢疫或隔離者。

台南市長黃偉哲表示，台南市衛生局在北部擴大感染後，即開始積極配合觀旅局查察台南市轄的防疫旅館，到今天為止總共查察 800 多個房間，大多數都是獨立空調。若是使用中央空調系統，就會用紫外線循環氣流的殺菌機降低室內的病毒的數量，維持防疫旅館的乾淨品質。目前為止 8 例的感染確診者除了原先第一個零號病人之外，大多數都是防疫旅館的清潔人員，所以防疫旅館的清潔工作不能輕忽。而台南市也是全國唯一將旅宿清潔交給專業清潔公司處理，就是希望能夠讓台南防疫旅館的安全度、清潔度以及防感染度做到最好。