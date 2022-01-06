春節防疫嚴陣以待！蘇貞昌籲：符條件盡速施打第三劑疫苗
國際疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌今（6）日在行政院院會中表示，全球超過2.9億人確診，變種病毒在全球傳播，在春節結束前大家都要嚴陣以待，良好的防疫習慣要持續維持，若符合條件也要盡速施打第三劑疫苗。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-06 11:53:12｜2022-01-06 11:58:52
蘇貞昌表示，美國單日確診破百萬人，英國與法國單日確診也都有20多萬人，持續創新高，日本3個月來首次單日確診又突破1千例，韓國每天超過4千例。來自境外移入的風險遽增，過去一周我國也有164例境外移入，桃園機場也有8名本土確診個案。
蘇貞昌說，政府要戰戰兢兢，不能掉以輕心。感謝指揮中心與桃園市政府以最快速度疫調、框列、隔離、採檢，且已經在社區設置採檢站，指揮中心同時也在桃機成立前進指揮所，就旅客動線流程改善，盼最短時間控制住疫情。
蘇貞昌也說，也請各部會持續保持高度警戒，1月21日要舉辦大學學測，教育部等相關部會要做好準備。
另外，蘇貞昌也提到，在邊境檢疫方面，前天已經實施入境旅客PCR報告新制，機場三大防疫強化措施，包含防疫計程車駕駛每3天PCR檢驗，機場內人員每周快篩等都要做到位。
蘇貞昌也說，現在已經開放第三劑疫苗，特別是高風險類別人選，只要符合時間規定，就盡速接種。而戴口罩、勤洗手、消毒、實聯制也請不要鬆懈。
蘇貞昌最後說，國際疫情延燒，國內考驗剛開始，過去台灣有很多寶貴的防疫經驗，春節結束前大家都要嚴陣以待，祝福大家平安過好年。