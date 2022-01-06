疫情嚴峻挑戰來了 陳其邁建議：一到三類提早打第三劑
桃園機場群聚感染昨（5）日又增加3名確診，其中一名確診者曾到金嗓歌友會打工，高雄市長陳其邁提醒市民注意真正嚴峻挑戰來了，要趕快去打疫苗，過年這段期間，人口移動很多，在第一類至第三類風險比較高的人員，建議假如可以提早，能從5個月提早到4個月或者是3個月施打，這就要請中央能夠就整體的疫情來作一個判斷。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-06 12:28:21
陳其邁說，現在大家覺得沒有疫情就忽略Omicron的感染力，看桃園這幾個個案同車有這麼多人感染，感染力比Delta病毒還強，雖然在一些研究報告中它的重症及死亡，似乎看起來有逐漸成為社區化、流感化的趨勢，但會傳染給家人，現在甚至還有很多長輩都還沒打第一劑疫苗，所以要提醒大家趕快去打，再來桃園歌友會人山人海風險很高，所以外出務必戴口罩，保持社交距離。
陳其邁強調，因為疫情不斷再上升，已經造成本土感染的個案，假如防疫措施無升級，社區傳播就可能會發生，所以社區的傳播鏈要堵住，一定要落實實名制、保持社交距離及戴口罩，而且醫院的防疫措施也要升級，像是專責病房的數目，今天晚上也會和四大醫學中心及高雄大型醫院討論，可能要再增加專責病房數，因為過年到了，大家都想在過年前開完刀，所以這幾天醫院都人山人海，接下來會進行總量的調控，增加應變病房的數量，不需要看病的盡量不要去醫院。
國內外屢見Omicron的突破性感染，針對第三劑的施打，陳其邁表示，眼前的就是在過年這段期間，人口的移動很多，所以第一類至第三類的風險比較高的這些人員，尤其是專責病房、急診、防疫計程車以及防疫旅館，「建議應該優先趕快施打」，假如可以提早，從5個月提早到4個月或者是3個月，這個就要請中央能夠就整體的疫情來作一個判斷。a