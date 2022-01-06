中捷藍線設站 顏莉敏：拒絕選舉政治操作影響

台中捷運藍線設站規劃，前市長林佳龍質疑，市府將坪頂站移至正英站，有圖利顏家之嫌。今 (6) 日台中市副議長顏莉敏、議員林孟令及與正英站周邊 11 里里長共同表達希望正英站設置不要因選舉操作而受影響。

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顏莉敏表示， 107 年林佳龍任台中市長時，送給交通部的台中捷運可行性報告，行政院核定通過，圖中根本沒有坪頂站和正英站，只有南勢坑站，南勢坑站當時設定要設物流園區，但是物流園區計劃已消失，台中市政府才順應民意，納入正英站，包括頂坪站，交通局正評估中，她說 110 年 3 月 30 日參加公聽會時表達過意見，清楚寫出，請交通局將坪頂站納入規劃，她反問林佳龍，如果這二站這麼重要，為何在市長和交通部長任內，沒納入規劃，現在故意挑撥二邊民眾情誼，二站並無二選一。

顏莉敏說，他仍會堅定支持正英站設置，絕對不容許任何人因為政治操作，而傷害地方鄉親。當初開始爭取正英站，就是因為當地里長向她反應，在台灣大道與正英路口設藍線捷運站有其必要行。

顏莉敏指出，最近正英站的設置被操作成二選一的假議題，在林佳龍時期送出的可行性評估，捷運藍線既沒有正英站也沒有坪頂站，事實勝於雄辯，林佳龍送出的報告也都留下紀錄，不要說謊也不必講幹話。她強調，所有的抹黑攻擊都抵不過她想為地方鄉親捍衛正英站、爭取坪頂站的決心。

當地里長表示，台灣大道正英路口是附近沙鹿區埔子里、三鹿里、六路里、南勢里及龍井區龍泉里、龍崗里、山腳里等區域超過兩萬人口的重要道路，設站有一定程度需求。在地居民認為正英路附近停車也有公車轉乘點便利性高，設站是在地鄉親的期望。