中捷藍線設站 顏莉敏：拒絕選舉政治操作影響

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顏莉敏表示，107年林佳龍任台中市長時，送給交通部的台中捷運可行性報告，行政院核定通過，圖中根本沒有坪頂站和正英站，只有南勢坑站，南勢坑站當時設定要設物流園區，但是物流園區計劃已消失，台中市政府才順應民意，納入正英站，包括頂坪站，交通局正評估中，她說110年3月30日參加公聽會時表達過意見，清楚寫出，請交通局將坪頂站納入規劃，她反問林佳龍，如果這二站這麼重要，為何在市長和交通部長任內，沒納入規劃，現在故意挑撥二邊民眾情誼，二站並無二選一。
顏莉敏說，他仍會堅定支持正英站設置，絕對不容許任何人因為政治操作，而傷害地方鄉親。當初開始爭取正英站，就是因為當地里長向她反應，在台灣大道與正英路口設藍線捷運站有其必要行。
顏莉敏指出，最近正英站的設置被操作成二選一的假議題，在林佳龍時期送出的可行性評估，捷運藍線既沒有正英站也沒有坪頂站，事實勝於雄辯，林佳龍送出的報告也都留下紀錄，不要說謊也不必講幹話。她強調，所有的抹黑攻擊都抵不過她想為地方鄉親捍衛正英站、爭取坪頂站的決心。
當地里長表示，台灣大道正英路口是附近沙鹿區埔子里、三鹿里、六路里、南勢里及龍井區龍泉里、龍崗里、山腳里等區域超過兩萬人口的重要道路，設站有一定程度需求。在地居民認為正英路附近停車也有公車轉乘點便利性高，設站是在地鄉親的期望。
當地里長指出，捷運藍線也舉辦過公聽會，不僅民眾積極表達希望設正英站，與會的民意代表不分藍綠更是全力支持。有關正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，實在不懂為何選舉一到就被拿出來炒作，如果要說圖利，豈不是所有支持正英站的鄉親、專家都在圖利。