2022生肖流年兔豬馬排前三！但這生肖遇上12年1次幸運年

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驛馬星當道的流年，最容易見到搬家、轉換新的生活環境，以及轉換跑道、更換職場環境，或者是念頭的轉變，一夕之間突然悟了。對於老鼠而言，今年驛馬星落在三個生活領域上，第一個領域與行動、學習、開創、出發、轉變、國外事務有關，因此會是生活態度否變的流年，有種開啟新生活的概念。
第二就是價值觀的領域，老鼠們容易像開悟一般，對於生命價值觀有新的註解，生活也容易像注入營養劑一般。第三則是成就感的領域，容易出現一種希望有所作為的感覺，於是這一年會陷入忙碌的節奏中，這是一種愉悅的忙。
牛：學習讓行動更有力道
對肖牛者來說，這是個值得加倍努力的流年，就從設妥目標、提升自我價值觀開始。在整體流年氣數排列中，學習會成為讓行動更有力道、目標更容易達成的必要策略。安排專業領域的課程是一種自我提升的學習，走出習慣的領域同樣是一種學習。換言之，這是個行動的流年，太歲星雖然把機會準備好了，不過還需要肖牛者積極行動才有機會掌握。
虎：謙虛是首要課題
老虎們擁有和太歲星一樣的氣勢，這一年運程自然是勢不可擋，但也因為這種氣勢，容易嘗到大好大壞的運勢特質，於是謙虛成為流年的首要課題，從學會慢活開始，凡事三思、謹慎，如猛虎獵物一般謀定而後動。如此一來，不但「五鬼」不犯，自我定位也不容易受到「伏吟」的侵噬，而「暗劫財星」的歡喜劫財現象，也將會降到最輕微。
兔：廣結善緣用對策略
兔子們雖然今年沒有犯太歲，也沒有沖太歲，不過還是建議「安太歲」。廣結善緣是這一年最需要的開運策略，除了積累貴人籌碼，還有機會讓自己的人際關係磁場指數獲得提升，因為2022年是兔子們的「貴人桃花年」。值得提醒的是，廣結善緣的定義，「廣」是指一種營造大眾緣的策略，事實上質比量重要多了。在廣結善緣的過程中，務必將熱情、積極、正向、願意幫助人的人，聚在自己的身邊，為明年擔任太歲之職做好萬全的準備。
龍：事業更上一層樓
是幸運的一年，不但擁有「官貴祿星」照拂，同時還見到「福德星」的身影，再加上「驛馬星」併臨，這將會是個「進可攻，退可守」，精采絕倫的一年。事業上有機會更上一層樓，企業團隊系統組織上也有機會如願轉型成功，而家庭運勢更是理想，對於有意購買屋宅的龍族們，今年不進場，明年等著後悔。
蛇：設定明確的目標
這一年需要掌握三件事情，整體蛻變就有機會功德圓滿。第一件事，重新盤整資源，最理想的策略就是為自己組織合作團隊。第二件事，廣結善緣，架構借力使力的人脈能量場，積極參加正向團體。第三件事，學習，不光是專業和第二、三專長的學習，即便是修身養性的學習，也是十分理想的自我成長。
馬：大利成家立業
有意購買屋宅的馬族們，是個值得進場的好流年。另外，把住家和辦公室重新布局，則是馬族們的另一個旺運策略，好運起飛也在這個時候。這一年唯一要化解的是「官符星」與「白虎星」的厄勢力。與工作有關的事務宜謹慎進行，該給予遊戲規則的部份就應該明白註記。至於「白虎星」與意外和血光有關，因此挽起袖子捐出鮮血，捐血一袋救人一命，讓一紅化九災的能量獲得提升。
羊：展開全方位學習
羊族開運了，迎接虎年「三星匯聚」，貴人星、福氣星、事業星一次到位，這是12年一次的幸運年。這一年需要補強的是舞台的元素，否則即便有滿滿的能量，恐怕也很難找到將才華發揮得淋漓盡致的舞台。補強的策略與方法十分簡單，就是學習，不論是實質上的專業學習，修身養性式的學習，或是開卷有益的學習、網絡媒體的學習，甚至於聊天過程中聆聽式的學習，都會激活開創思緒，找到實現理想的最佳舞台。
猴：安太歲趨吉避凶
歲破！就是沖太歲，聽起來很可怕。事實上，只要做好趨吉避凶的策略，對於猴子們而言，這一年的「沖太歲」，卻是一種富貴逼人的寫照。屬金的猴子，衝剋屬木的寅虎太歲，代表著財氣逼人，只因為金剋木為財，猴子們要做的是如何壯大自己的能量，承接太歲星所提供的旺盛財富，以免成為「財多身弱，富屋貧人」的演譯者。安太歲是其中之一，而且是要在土地公廟安太歲，因為需要土地的元素護身，猴子們今年最需要的旺運元素是土星。在行為上，就是謀定而後動。
雞：向對的人學習
對於雞族們而言，2022壬寅虎年是個「遍地黃金，鈔票淹腳目」的流年，只要善用智慧，並且創造機會，就有機會讓幸福滿分，財富滿盈。這個機會元素的起源，來自於「朋友」。絕非和朋友直接合作，而是借助朋友的智慧點子，以及朋友的文昌星能量轉化成財源生財，如此既旺了財，又順了事業。只不過，此文昌星能量無法說來就來的，而是需要積極廣結善緣，主動向對的人學習，進而營造共好的環境或團隊。
狗：凡事不設限
2022年「東邊事，西邊成」，容易獲得意料之外的收穫。對於狗狗們而言，如果想讓這一年更加吉利，那就是凡事不設限，讓好運勢可以找到幸運的出口。2022年對於狗狗們不但事業有成，財運也理想，而家庭的幸福指數更獲得提升，於是「成家立業」成為這一年最值得去執行與落實的幸福。不過狗狗們還是需要多留意健康方面的事情，只因為太歲「白虎星」作祟，而化解「白虎星」最為理想的趨吉避凶策略是捐血，因為一紅化九災，並且可以種福田積累功德。
豬：運用合作的方式提升自我能量
對於豬族們而言，懂得借力使力，運用合作的方式提升自我能量，放大好運勢的結果。豬族們有理想就該付諸行動，如果又可以在經過計畫的節奏下行動，那麼事業新世紀的啟動，新生命的翻揚，都將成為太歲星贈與的禮物。於是乎，豬族們在2022壬寅年要執行的第一個開運策略，那就是安太歲。安太歲的原因不是避凶，而是老老實實的趨吉，感謝太歲的能量，牢牢抓住太歲星的幸運點，然後將流年亮點以淋漓盡致的方式展現。總的來說，豬族們在2022壬寅年中將會是幸運的生肖。