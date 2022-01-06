增進經營管理歷練！台灣港務公司調整高階主管職務

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高階主管經調整職務如后，工程副總經理代理行政副總經理王錦榮調任副總經理兼任高雄港務分公司總經理並代理總公司工程副總經理；副總經理兼任台中港務分公司總經理盧展猷調任總公司行政副總經理；助理副總經理鄭淑惠調升總公司業務副總經理；助理副總經理兼任台中港務分公司副總經理陳榮聰調升副總經理兼任台中港務分公司總經理。
新任高雄港務分公司總經理王錦榮，現年61歲，國立高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。
新任行政副總經理盧展猷，現年59歲，國立台灣海洋大學航運管理學系博士，77年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任總公司助理副總經理、高雄港務分公司副總經理、花蓮港務分公司總經理、台中港務分公司總經理等職務。
新任業務副總經理鄭淑惠，現年58歲，國立中山大學企業管理學系碩士，79年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任台中港務分公司主任秘書、高雄港務分公司港務長、總公司高級研究員及助理副總經理等職務。
新任台中港務分公司總經理陳榮聰，現年57歲，國立交通大學交通運輸研究所碩士，78年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任高雄港務分公司港務長、基隆港務分公司港務長、總公司助理副總經理、台中港務分公司副總經理等職務。
李賢義指出，該公司各高階主管其專業素養、個人特質及職務歷練，均為一時之選，相信透過此次調整，必能為各港帶來新氣象，期藉由各高階主管管理之長才，以前瞻性的策略思惟與創新能力，帶領公司同仁專注於港埠服務品質及提升國際競爭力，並持續拓展商機，提升營運能量，引領台灣港口永續經營發展。