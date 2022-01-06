中年婦患腎結石如廁「滿江紅」 微創雙鏡手術助保腎

57 歲林女士近來飽受泌尿道感染所苦，尤其如廁時馬桶「滿江紅」，嚇得趕緊赴醫檢查，發現右側腎臟竟出現長達6公分的鹿角狀結石，肌酸酐數值也偏高，若不及時處理，恐影響腎功能，經醫師使用軟式輸尿管鏡和經皮穿腎內視鏡雙管齊下，成功打碎結石，術後腎功能恢復正常，終讓林女士大鬆一口氣。

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亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者為家庭主婦，平常生活作息正常，唯獨經常受泌尿道感染困擾，長期下來，因尿液滯留形成尿路結石，直到發現尿液中有鮮血，經檢查發現右腎有鹿角狀結石，經手術治療後，肌酸酐數值順利降到0.97 mg/dl，成功保住腎功能，免除割腎及敗血性休克危機。

邱鴻傑指出，尿路結石形成原因包括季節、遺傳、慢性泌尿道感染及飲食，若是結石卡在腎臟與輸尿管結合處，或是卡在輸尿管，容易引起腰腹部無預警輻射狀劇烈絞痛，此外，當結石移動刮傷泌尿道時，也會伴隨血尿現象，若無妥善治療，可能引發腎積水及急性腎盂腎炎，一旦腎功能嚴重衰退，更會造成尿毒症，甚至敗血性休克。

此外，邱鴻傑強調，鹿角狀結石大多是長期尿路感染造成，佔尿路結石的5~10%，屬於較困難處理的結石類型，對腎功能的影響也較大；鹿角狀結石的治療方式包括經皮穿腎取石術、軟式輸尿管鏡碎石術和體外震波碎石術，由於上述治療不易於一次手術完全清除結石，通常術後需搭配體外震波碎石術處理剩餘的結石。

考量林女士的結石體積龐大，經討論，透過「微創雙鏡聯合手術」治療，結合經皮穿腎取石術與軟式輸尿管鏡碎石術，此術式須由經驗豐富與默契良好的醫師共同執行，故與泌尿科蕭子玄、石欣衛醫師共同合作，於患者背部做0.5公分切口，放入微創腎臟鞘，以內視鏡進行雷射碎石手術，同時放置輸尿管鞘，以進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。