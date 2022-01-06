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台中啟動春節防疫專案　違者加重處罰

▲台中市長盧秀燕宣布，春關將近，市府料敵從嚴，即日起提早啟動「春節防疫專案」(圖／市政府提供2022.1.6)
▲台中市長盧秀燕宣布，春關將近，市府料敵從嚴，即日起提早啟動「春節防疫專案」(圖／市政府提供2022.1.6)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-06 17:09:11

國內近期出現本土群聚事件，台中市長盧秀燕今(6)日表示，近期本土確診案例增加，中央到地方都要警覺，採取防疫措施；她宣布，春關將近，市府料敵從嚴，即日起提早啟動「春節防疫專案」，要「加強部署、從嚴面對、加重處罰」，希望所有市民務必遵守、確實落實相關防疫措施。

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盧秀燕宣布台中市「春節防疫專案」，鼓勵民眾打疫苗，呼籲所有市民，除了符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，希望大家都將口罩戴好戴滿，台中佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，希望大家也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。


對於，高風險場域工作人員如居家檢疫替代所的從業人員、防疫計程車司機等第一線從業人員，需符合已完成2COVID-19疫苗接種且滿14天，未達此條件者，需每週執行公費快篩。


因應中央頒布相關罰則，盧指出，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，例如在春節期間，居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元，請民眾不要以身試法，大家都要做好防疫規定。


法制局長李善植說，去年1214日至今年214日春節檢疫專案期間，針對選擇「7 +7+7」檢疫措施的入境旅客，其提供的疫苗接種證明有偽造、變造情形者，一律處以15萬元最高罰鍰；違反居家檢疫規定，縮短擅離時間加重裁處，過去擅離一小時處10萬元罰鍰，現在則加重處20萬元罰鍰，擅離36小時以上，直接處以100萬元最高罰鍰。若未配合必要的關懷追蹤機制，或與訪客從事近距離或群聚型活動，均加重處罰。

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