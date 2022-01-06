台中啟動春節防疫專案　違者加重處罰

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盧秀燕宣布台中市「春節防疫專案」，鼓勵民眾打疫苗，呼籲所有市民，除了符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，希望大家都將口罩戴好戴滿，台中佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，希望大家也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。
對於，高風險場域工作人員如居家檢疫替代所的從業人員、防疫計程車司機等第一線從業人員，需符合已完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天，未達此條件者，需每週執行公費快篩。
因應中央頒布相關罰則，盧指出，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，例如在春節期間，居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元，請民眾不要以身試法，大家都要做好防疫規定。
法制局長李善植說，去年12月14日至今年2月14日春節檢疫專案期間，針對選擇「7 +7+7」檢疫措施的入境旅客，其提供的疫苗接種證明有偽造、變造情形者，一律處以15萬元最高罰鍰；違反居家檢疫規定，縮短擅離時間加重裁處，過去擅離一小時處10萬元罰鍰，現在則加重處20萬元罰鍰，擅離36小時以上，直接處以100萬元最高罰鍰。若未配合必要的關懷追蹤機制，或與訪客從事近距離或群聚型活動，均加重處罰。