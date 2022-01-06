台中啟動春節防疫專案　違者加重處罰

國內近期出現本土群聚事件，台中市長盧秀燕今 (6) 日表示，近期本土確診案例增加，中央到地方都要警覺，採取防疫措施；她宣布，春關將近，市府料敵從嚴，即日起提早啟動「春節防疫專案」，要「加強部署、從嚴面對、加重處罰」，希望所有市民務必遵守、確實落實相關防疫措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕宣布台中市「春節防疫專案」，鼓勵民眾打疫苗，呼籲所有市民，除了符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，希望大家都將口罩戴好戴滿，台中佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，希望大家也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

對於，高風險場域工作人員如居家檢疫替代所的從業人員、防疫計程車司機等第一線從業人員，需符合已完成 2 劑 COVID-19 疫苗接種且滿 14 天，未達此條件者，需每週執行公費快篩。

因應中央頒布相關罰則，盧指出，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，例如在春節期間，居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰 10 萬元起跳，如果擅離時間超過 36 小時，就罰 100 萬元，請民眾不要以身試法，大家都要做好防疫規定。