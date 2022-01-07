內分泌失調害你變胖？醫揭真相：根本沒有「易胖體質」！做對3件事才會瘦

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「醫師，我是不是內分泌失調，所以才會有易胖體質？」這是許多民眾在減重門診開口的第一句話。內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師表示，從嚴謹醫學角度而言，並沒有所謂「內分泌失調」，只有「內分泌疾病」。比如糖尿病、甲狀腺疾病、多囊性卵巢症候群。內分泌疾病有明確的檢驗診斷標準，確實可能造成患者肥胖，但並非是多數人體重上升的主因。
蔡明劼醫師指出，不少民眾認為自己是因為「內分泌失調」而發胖，這其實是模糊不清的概念，即便接受相關檢查，往往檢測結果也沒有明顯疾病問題。如果只將目光著重在「內分泌失調」，很可能變成在替肥胖尋找藉口，而不願意面對飲食及運動上的盲點。
難道「體質」不是讓人易胖的先天因素嗎？蔡明劼醫師解釋，確實有相關研究發現，在攝取相同熱量與同等活動量之下，有些人相對容易囤積脂肪，但差距影響甚微。反觀曾宣稱自己是「易胖體質」的明星、網紅，也都能在後天改變飲食、運動後成功瘦身。顯然後天的「生活型態」，才是決定胖瘦的關鍵因素。
基礎代謝率根本沒下降？活動量與飲食才是肥胖根源
「多一點時間專注在生活型態上，少一點精神去想基因、體質這件事！」蔡明劼醫師說明，即便是多囊性卵巢症候群(PCOS)患者，基礎代謝率可能較常人略低，一樣能透過飲食、運動維持良好體態。另外，更年期後缺乏女性荷爾蒙，也較容易出現體重上升，但也有不少更年期婦女藉由健康生活型態，保持苗條身形。
蔡明劼醫師指出，近期有研究證實，人體的基礎代謝率在10幾歲達到高峰後，進入成年期乃至50、60歲，基礎代謝率並沒有明顯下降，推翻了許多人過往的既有觀念。這也證明，成年後的肥胖問題，絕大多數與活動量下降及飲食內容有關。
胰島素過量害你變胖？腸泌素為何變瘦身神器？
人體各種荷爾蒙激素如胰島素、皮質醇、腸泌素等，確實對於合成、囤積脂肪有一定影響。蔡明劼醫師說明，胰島素負責將糖份從血液中輸送進入細胞，提供身體細胞作為能量使用。過多的熱量則以脂肪形式儲存。胰島素在生理上是會促進脂肪合成，但也是合成肌肉所不可或缺的激素。
至於腸泌素（GLP-1）原是由小腸分泌，負責調控胰島素使其分泌，並能抑制升糖素。腸泌素也會調節中樞神經，促進飽足感並調節食慾。腸泌素藥物剛開始被用於糖尿病治療，發現體重控制效果明顯，進而成為近年風行的瘦身方式。
蔡明劼醫師提醒，研究針對腸泌素用於減肥治療的族群，是BMI大於30以上，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓等慢性病族群。在一般族群身上的效果及風險並無數據支持，應與醫師討論是否適合使用。
壓力太大容易胖？胖子體內的瘦素濃度反而更高？
壓力影響的荷爾蒙也會增加肥胖？蔡明劼醫師解釋，皮質醇則是「壓力荷爾蒙」，當身體面臨壓力大、睡不好時，皮質醇濃度會上升，造成肌肉容易分解、增加脂肪堆積，但影響幅度因人而異，較不易量化。
蔡明劼醫師指出，其他身體的荷爾蒙如飢餓素（Ghrelin）、神經肽Y（Neuropeptide Y，NPY）、瘦素（Leptin）、多肽YY（Peptide YY PYY）、生長激素（Growth hormone，GH）等等，都會影響體重。大致上是經由控制食慾、調整代謝這兩種途徑來影響胖瘦。
蔡明劼醫師強調，維持健康的生活型態，才能使身體荷爾蒙達到平衡。已有研究發現，胖子身體裡的瘦素濃度比瘦子更高，證明並不是瘦素分泌愈多愈瘦。在肥胖者身上，身體分泌大量瘦素仍因為有阻抗而無法變瘦。相反地，保持健康體重，瘦素自然會維持在正常濃度。
避開超加工食品多運動 當心睡眠缺乏易吃垃圾食物
蔡明劼醫師表示，要維持良好體重，必須依賴健康的生活型態。最主要可分為三大層面：飲食、運動、睡眠。健康飲食的最大原則是避開「超加工食物」，包含高糖飲料、餅乾、糖果、麵包、洋芋片，多吃原型食物與較少加工的食物。
蔡明劼醫師建議，適當運動能增加肌肉量，增進體力，讓體態變得更為理想，對於要減重的人而言，任何運動類型都值得鼓勵。最後，睡眠不規律或睡眠較少者，確實比較容易肥胖，也可能增加壓力荷爾蒙濃度，同時，睡眠缺乏時容易做出錯誤決策，導致更容易攝取垃圾食物。
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