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獲2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世，13歲時意外造成全身60%燒傷，雙手關節嚴重變形，熱愛運動的他，從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌，以無比的韌性突破雙手限制；後來接觸踢拳運動，一般人能輕易做到的出拳動作，他經歷多次重建手術方能靈活出拳，突破自我至今戰績彪炳屢獲踢拳錦標賽金牌。
加入陽光活力中心擔任身障者健身教練的修世表示，曾有人叫我晚上不要出門嚇人，現在我不斷精進踢拳及健身專業，希望幫助身心障礙朋友透過運動有自我實現的機會，在人生和職涯上都有更好的發揮。
7歲燒傷歷經霸凌 張欣怡立志助銀髮長輩健康樂活
於陽光活力中心擔任健身教練的張欣怡，7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷，明顯的傷疤讓她國中時期飽受霸凌，天性樂觀的她化悲憤為力量，以活出精采人生為座右銘，不讓傷疤侷限自我發展，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活。
任家萱Selina號召展現獨特自我 女神拐拐響應秀時尚
臉部平權活動大使任家萱Selina透過影片邀請大家參加臉部平權時尚秀，穿出最獨一無二的穿搭，一起用行動支持臉部平權，希望大家用心去看見感受身邊的人事物，在生活中落實臉部平權，用心看見無限可能；而長年默默以行動關懷、支持陽光的女神拐拐，今年不僅以自創品牌贊助代表出席記者會，現場並分享運動時尚穿搭技巧，一同號召跑者們在國道上展現獨特的平權運動時尚。
資料來源：健康醫療網 臉部平權運動臺北國道馬拉松登場！ 任家萱邀跑者秀平權
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