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臉部平權運動臺北國道馬拉松登場！　任家萱邀跑者秀平權

臉部平權運動臺北國道馬拉松登場！　任家萱邀跑者秀平權
臉部平權運動臺北國道馬拉松登場！　任家萱邀跑者秀平權

健康醫療網

2022-01-07 13:31:02

【健康醫療網／記者曾正豪報導】睽違一年「臉部平權運動臺北國道馬拉松」再度登場，開放報名中！宣告記者會上，中華民國路跑協會理事長范姜瑞與陽光基金會執行長舒靜嫻共同呼籲：「邀請大眾響應臉部平權，踴躍報名路跑活動，全憑實力盡情發揮、展現獨一無二的價值！」

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13歲60%燒傷　卓修世憑實力成健身教練

獲2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世，13歲時意外造成全身60%燒傷，雙手關節嚴重變形，熱愛運動的他，從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌，以無比的韌性突破雙手限制；後來接觸踢拳運動，一般人能輕易做到的出拳動作，他經歷多次重建手術方能靈活出拳，突破自我至今戰績彪炳屢獲踢拳錦標賽金牌。

加入陽光活力中心擔任身障者健身教練的修世表示，曾有人叫我晚上不要出門嚇人，現在我不斷精進踢拳及健身專業，希望幫助身心障礙朋友透過運動有自我實現的機會，在人生和職涯上都有更好的發揮。

7歲燒傷歷經霸凌　張欣怡立志助銀髮長輩健康樂活

於陽光活力中心擔任健身教練的張欣怡，7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷，明顯的傷疤讓她國中時期飽受霸凌，天性樂觀的她化悲憤為力量，以活出精采人生為座右銘，不讓傷疤侷限自我發展，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活。

任家萱Selina號召展現獨特自我　女神拐拐響應秀時尚

臉部平權活動大使任家萱Selina透過影片邀請大家參加臉部平權時尚秀，穿出最獨一無二的穿搭，一起用行動支持臉部平權，希望大家用心去看見感受身邊的人事物，在生活中落實臉部平權，用心看見無限可能；而長年默默以行動關懷、支持陽光的女神拐拐，今年不僅以自創品牌贊助代表出席記者會，現場並分享運動時尚穿搭技巧，一同號召跑者們在國道上展現獨特的平權運動時尚。



資料來源：健康醫療網 臉部平權運動臺北國道馬拉松登場！　任家萱邀跑者秀平權

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