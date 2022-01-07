阿Ken爬文看網分析《華燈》兇手 鬆口「有道理的都錯」
懸疑影集《華燈初上》目前第二季已經播畢，觀眾狂敲碗的第三季預計1月底會開播，許多觀眾仍對「兇手」相當好奇，而在劇中飾演電視台長官的阿Ken，今天與《同學來了》主持搭擋納豆、安心亞出席開棚記者會時，坦言剛得知真相後確實有被嚇到，也透露團隊目前有續拍計畫。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-07 14:10:27｜2022-01-07 14:12:32
《華燈初上》的「兇手」真相掀起觀眾熱情討論，甚至有人已經在網路上替大家一一解析，而阿Ken被追問時依舊守口如瓶，表示兇手揭曉後，觀眾務必會大吃一驚：「我沒有預期到，所以真的很值得期待，我看到網路上大家不斷瘋猜、分析，很多人都說得超有道理，但都錯！」至於是否有網友預測中，他則欲言又止地說：「我到目前為止……這不能講，只能說真的很難猜到。」
剛迎來41歲生日的納豆，希望新的一年可以獲得金鐘獎肯定，或是嘗試新的戲劇，一旁的阿Ken笑說納豆可以挑戰《華燈初上》，大讚他很適合演媽媽桑，納豆則說自己邊看劇邊哭，因為沒有參演的機會。阿Ken透露目前《華燈初上》雖然已經殺青，不過團隊方面確實有計畫要續拍：「只要是好的演員都會被邀請，基本上《華燈》宇宙已經越來越強大，假設繼續，具演員實力的人都有可能被邀請。」表示納豆、安心亞其實都滿適合這種戲路。