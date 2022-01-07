老公、孔劉要選誰？賈靜雯被小S用「離婚玩笑」狠吐槽
小S本周與來賓賈靜雯大聊人妻話題，不只讓觀眾看到新科金馬影后從未公開的另一面，更推動了《熙娣想聊》觀看人數再創新高，在本集的終極二選一單元中，小S拷問賈靜雯：「孔劉跟修杰楷，二選一要選誰？」賈靜雯為難又尷尬地笑說：「請問妳是要逼我離婚是不是？」小S則回嗆：「反正妳又不是沒離過！」人妻互嗆完全沒在客氣。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-07 17:36:48
主持人小S一見到來賓賈靜雯就火力十足：「英國媒體報導賈靜雯40幾歲卻長得像少女，我想說我跟你差不多大，為什麼不刊我？為什麼是你啊？憑什麼！」甚至氣得逼問工作人員：「你們說誰是姊姊，誰是妹妹？」並嬉鬧拿出玩具水槍指向節目專屬保鑣，賈靜雯幫忙解圍並虧保鑣：「妳怎麼又被射了？」小S驚呆喊：「妳幹嘛開黃腔啦！」賈靜雯慌張解釋：「妳剛剛明明拿水槍射他！」小S則大笑說：「我還以為妳是一個很嚴肅的演員，妳怎麼開黃腔。」賈靜雯連忙解釋：「我沒有開黃腔，是妳往那邊去想的好不好！」百口莫辯的賈靜雯被主持人小S逗得哭笑不得。
談及賈靜雯對於拍戲尺度突破不了露點的障礙，小S逗趣向導演們喊話：「各大導演們，我是可以露點的喔，快來找我拍戲，以後賈靜雯的床戲都讓我來當替身！」賈靜雯還被問到如果只有吳慷仁和張孝全可以選擇，會比較想和誰拍攝床戲，她秒答張孝全：「因為吳慷仁是妳（小S）的，如果拍了就不能跟妳當朋友了。」