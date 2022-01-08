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余苑綺熬過60次化療「指甲全變黑」　宣布接受人體實測

▲余苑綺經歷近60次化療，指甲都呈現黑色。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺經歷近60次化療，指甲都呈現黑色。（圖／余苑綺臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-08 18:40:00｜2022-01-08 18:43:17

藝人余天、李亞萍的女兒余苑綺7年前確診直腸癌，至今經歷60次化療，還動刀切除肺臟、肝臟，又開刀切除3顆淋巴腫瘤，目前肺部已剩一半。不過為母則強的余苑綺努力對抗病魔，只為了陪伴一雙兒女長大，昨（7）日透過臉書發文，宣布自己加入高雄小港醫院的人體實測，也透露自己因為多次化療，所以指甲時常呈現黑色狀態。

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余苑綺與女兒開心合影，臉上燦爛的笑容散發無可取代的親情，而另一張照片則是女兒緊緊抱住媽媽，凸顯出女兒是讓余苑綺堅強的後盾。余苑綺透露自己經過將近60次化療後，指甲時常呈現黑色，所以想藉由人體實測，來檢驗身體上的重金屬含量：「我知道化療藥物很毒，所以我請媽媽聯繫他們，說我也願意加入那個實測，這樣我就必須先抽血、留尿，送去小港醫院集體檢驗，以確知我身體內到底有多少重金屬。」她表示整個過程需要一些時間，有進一步具體消息會再告訴大家。

▲余苑綺（左）女兒緊緊抱住媽媽。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺（左）女兒緊緊抱住媽媽。（圖／余苑綺臉書）
余苑綺坦言這一路以來，唯有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛，並期盼透過自身影響力來鼓勵他人：「我真的希望自己的親身經驗是有意義的，可以讓其他人看到希望的曙光。」貼文曝光後，許多網友紛紛上前留言祝福：「偉大的妳，在勇敢站在病魔面前的同時，還想著對這個世界付出更多努力，覺得很感動且心疼」、「妳真的很勇敢，上帝會與妳同在」。

▲余苑綺期盼透過自身影響力來鼓勵他人。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺期盼透過自身影響力來鼓勵他人。（圖／余苑綺臉書）
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