以慈善福利弱勢 佛光山惠中寺寒冬送暖逾千福田戶

佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，今日舉辦「法寶節寒冬送暖」活動，由 國際佛光會世界總會署理事長慈容法師、佛光山慈善院院長依來法師及佛光山中區總住持覺居法師，聯袂 致贈逾千名福田戶關懷金、生活物資等，並 引領誠心獻燈祈福，祈祝虎年平安健康，歡喜過好年。

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慈容法師表示，過去一年疫情持續在全球蔓延，各行各業受到衝擊，導致許多人失業，讓弱勢族群經濟更是雪上加霜。佛光山隨緣盡力舉辦寒冬送暖活動，企盼福田戶能夠紓解鬱悶心情，進而親近佛教、轉化心念，身心能夠自在無礙，幸福健康。

▲佛光山惠中寺寒冬送暖逾千福田戶，中區總住持覺居法師祝福襁褓中女娃一生幸福順遂。（圖／惠中寺提供）

覺居法師表示，春節腳步近，一般人大多能過得非常豐富，但是社會上還是有一些弱勢，日子過得很辛苦。惠中寺與 佛光山慈悲社會福利基金會，每年這個時候都會寒冬送暖，送上關懷金與物資給他們過好年，甚至還有農民及企業主動捐贈蔬果、物資，一起做善事。覺居法師說，大多數人對社會都很有愛，愛讓社會更溫暖，也更有希望。

代表市長表達謝意的社會局長彭懷真表示，愛心也是一種事業 ，可以為大眾服務付出，是廣結善緣的福報。今天參加慶祝法寶節寒冬送暖活動，由衷感謝惠中寺多年來，無論是在台中市區或豐原、大甲、國姓鄉等偏鄉地區，不斷地發送愛心與關懷。

▲佛光山惠中寺寒冬送暖逾千福田戶，並引領誠心獻燈祈福，祈祝虎年平安健康，歡喜過好年。（圖／惠中寺提供）

善心企業之一的三鋒機械總經理郭璦玫說，施比受更有福，行善是最大的福報，可做為教育下一代的典範。惠中寺舉辦寒冬送暖活動，獲得大家的肯定與信賴，因此連續參加多年，希望藉此拋磚引玉，讓善的力量擴散循環。

受到疫情影響，今年惠中寺送暖的福田戶增加一成，共有1,820戶，除了惠中寺今日發放1,052戶，豐原、彰化以及南投、集集、雲林山區另有768戶。 每戶可獲得3600元紅包，及米、麵條等民生物資等 。覺居法師感謝社會各界善心人士 ，在疫情影響營收下，仍然以慈悲喜捨心布施，讓社會綻放良善光芒。

▲ 佛光山惠中寺寒冬送暖，民眾依著動線前進，人人手提大包小包，送暖活動流暢又溫馨。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.8)