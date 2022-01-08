以慈善福利弱勢 佛光山惠中寺寒冬送暖逾千福田戶

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覺居法師表示，春節腳步近，一般人大多能過得非常豐富，但是社會上還是有一些弱勢，日子過得很辛苦。惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，每年這個時候都會寒冬送暖，送上關懷金與物資給他們過好年，甚至還有農民及企業主動捐贈蔬果、物資，一起做善事。覺居法師說，大多數人對社會都很有愛，愛讓社會更溫暖，也更有希望。
代表市長表達謝意的社會局長彭懷真表示，愛心也是一種事業 ，可以為大眾服務付出，是廣結善緣的福報。今天參加慶祝法寶節寒冬送暖活動，由衷感謝惠中寺多年來，無論是在台中市區或豐原、大甲、國姓鄉等偏鄉地區，不斷地發送愛心與關懷。
善心企業之一的三鋒機械總經理郭璦玫說，施比受更有福，行善是最大的福報，可做為教育下一代的典範。惠中寺舉辦寒冬送暖活動，獲得大家的肯定與信賴，因此連續參加多年，希望藉此拋磚引玉，讓善的力量擴散循環。
受到疫情影響，今年惠中寺送暖的福田戶增加一成，共有1,820戶，除了惠中寺今日發放1,052戶，豐原、彰化以及南投、集集、雲林山區另有768戶。每戶可獲得3600元紅包，及米、麵條等民生物資等。覺居法師感謝社會各界善心人士 ，在疫情影響營收下，仍然以慈悲喜捨心布施，讓社會綻放良善光芒。
因應疫情升溫，惠中寺為做好防疫措施，不僅將活動移到中庭戶外舉行，還設有消毒量體溫、提醒戴口罩報到區，祈福、發送紅包區，發放臘八粥、致贈墨寶區及物資領取區等，在義工協助下，民眾依著動線前進，人人手提大包小包，送暖活動流暢又溫馨。