中華扶輪基金會育才無國界 288名中外學子獲頒獎學金
財團法人中華扶輪教育基金會今日舉辦「創立46周年暨2021-2022年度中華扶輪獎學金頒獎典禮」，由中華扶輪教育基金會董事長陳茂仁頒發給288位碩博生，獎助學金總額達新台幣4775萬元。來自印度的莫妮卡是28名獲獎外籍生之一，來台第四年，在學校獎助學金中斷之際，這筆18萬獎金無異及時雨，讓她能繼續學業，對她而言意義重大。
記者金武鳯/台中報導
2022-01-08 19:03:51｜2022-01-08 19:05:29
新冠病毒疫情持續2年來，社會各階層紛受衝擊，然而在台灣的國際扶輪社仍一如往昔，推動社會服務公益不間斷。成立已有46年的中華扶輪教育基金會，以秉持弘揚扶輪，為國舉才為宗旨，每年頒發中華扶輪獎學金，台灣扶輪大使獎學金，傑出/特殊人才獎等三項高額獎學金，今年選在周年慶祝典禮中頒發。
陳茂仁表示，今年共有288名碩、博士獲獎，獎學金金額碩士生每年13.5萬元、博士生每年18萬元，總金額近5千萬元，全賴台灣扶輪社友無私奉獻。46年來，各項獎學金已資助並嘉惠近5200名莘莘學子，為台灣孕育各行各業的菁英與領導人才。
值得一提的是，為促進國際間友誼及瞭解，鼓勵國外青年來台學習台灣文化，今年首度設立外籍生名額，共有28人獲獎。其中，來自印度的女博士生莫妮卡表示，獲得獎助學金對她是莫大的鼓勵，因為來台第4年，前3年有學校資助獎學金，正逢「斷炊」之際，這筆獎學金對她而言有如「及時雨」，讓她能安心繼續學業，她再三感謝。
同時獲得獎助金的王氏姐弟，姐姐就讀陽明交大材料所，弟弟就讀成功電機所，家境清寒又遭逢父親驟逝變故，幸好在扶輪社友黃仲漢協助並推薦下，讓姐弟倆同時獲獎，高達27萬元的獎金，弟弟表示「可以減輕媽媽維持生計壓力」，同時讓他們安心繼續學業。