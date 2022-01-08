李惠正歸鄉書畫展開幕 萬和宮董事長蕭清杰：南屯之光

台中市萬和宮麻笋文化館創意藝廊，開春第一檔「李惠正教授歸鄉書畫展」今天開幕，展出水墨畫作品40餘幅，李惠正伉儷親臨主持，來自各地好友及學子湧入參觀歡聚，熱鬧非凡!萬和宮董事長蕭清杰稱讚，李惠正教授是「南屯之光」，教學、創作超過一甲子，桃李滿天下。

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李惠正出生於臺中市南屯農家，自述中曾提及，農村粗活都會做，肩挑負重，健步行走，與農人無異。早年的生活，多少會影響日後思維，成長過程曾經對城市的人與事，有些不適應。但50歲到東海大學任教，景色心緒兩怡然，生活與畫作都有進展。

▲李惠正歸鄉書畫展今開幕 他公開演講分享創作之樂，也分析作品具備的重、大、拙特色。（ 圖／萬和宮提供）

李惠正說，他生性沒有、也不會喜新厭舊，只想認識傳統，再生傳統，傳統中如有再生的機會，再生的樣態，則心中喜悅。尤其內心素樸 ﹅ 內斂 ﹅ 穩重，不求表現，以致強求與急切 的求利，好像沒有想過。

在新竹時，李惠正受教於李澤藩老師(李遠哲先生父親)。澤藩老師常教誨：「我們是教育工作者，要認真 ﹅ 要把心思放在學校與作品，如能成為畫家最好，不能，則應把書教好 ! 」李惠正說，老師的話始終銘記於心，老師為人素樸與認真，也成了他的典範。一路走來，李惠正說，他認真教書，至於能否成為畫家，對他而成為多餘的想法。

▲李惠正歸鄉書畫展今開幕，展出40餘幅水墨畫作，來自各界佳賓合影留念。（圖／萬和宮提供）

李惠正畫過很長時間的西畫 ﹅ 抽象畫，也涉及群書旁及文史，龐雜中漸有秩序。之後因為對毛筆的自信，又回到水墨世界。這時候的水墨，不同於既往，他放棄了繁瑣的構圖與點染，捨棄了顏色，只用黑色去概括世界。放棄了「五色」 ，當然有可慮之處，但這是為了求其磅薄與淋漓。

李惠正返鄉舉辦書畫展，展出一些教學相長的創作，作為回饋家鄉獻禮，萬和宮董事長蕭清杰讚譽他是「南屯之光」，他希望南屯子弟，多向惠正大師看齊，回故鄉推展鄉土文化藝術教育。麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午八點半至十二點，下午一點半至五點。





