小S化身舞女合體玖壹壹 鬆口當年「交往黃子佼」大失策
除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》1月8日於台北小巨蛋盛大登場，今年開場表演由擔綱本屆「紅白大使」的A-Lin打頭陣，一襲狂野虎紋勁裝從紅區升降台緩緩升起，搭配弦樂隊優美的樂聲帶來最新單曲《盡情旋轉》。值得注意的是，小S才剛邀請「經典舊愛」黃子佼上節目，2人這次再次同台，還不忘提起往事，笑說與黃子佼交往根本是大失誤。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-08 20:36:42｜2022-01-08 21:42:11
玖壹壹帶來新歌《啪哩啪哩》，春風、洋蔥及健志身穿復古西裝，輕快曲風搭配舞蹈，還力邀特別嘉賓小S驚喜現身，堪稱當晚最佳彩蛋，錄影前玖壹壹對來賓名單保密到家，只透露「身材非常好、很會唱歌、很漂亮」三大特點。小S身著黃黑相間紅包場風的禮服現身，呼應虎年，她一出現立刻引起現場觀眾尖叫聲不斷，一下子就把場子炒熱，還特地梳了復古高聳包頭，藍紫色眼影搭配桃紅口紅，讓人一秒回到秀場，並和玖壹壹一起演唱《舞女》，深蹲在洋蔥前面性感熱舞，最後還以「一字馬」在舞台上大劈腿做結尾。
隨後玖壹壹將徐熙娣扶起身時，小S笑說：「累死我了，怎麼這麼晚才過來扶我」並自信地說：「我的裝扮還有人能贏的過我嗎？」見到黃子佼時還笑稱：「我以為我們不會再見面了！」還提議要跟黃子佼來個大擁抱，立刻遭到黃子佼拒絕。
小S最近主持新節目，黃子佼便建議可以邀請玖壹壹，小S笑著表示聽說他們很難訪，也爆料：「我在化妝間準備時，玖壹壹來打招呼，僅僅說『嗨Ｓ姐』」讓小S笑說新節目可能會晚一點邀請，小S也透露其實自己在後台，也不小心口誤，祝福玖壹壹「虎年旺旺來」，笑說：「口才好的人也是會有口誤的時候。」黃子佼隨後就試圖打圓場安慰她，小S也出奇不意，來一記回馬槍：「我也是有失誤的時候，不然怎麼會跟你在一起。」