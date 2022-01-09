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呼喚國民黨回來開會　管碧玲：只處理18歲公民權

▲民進黨立委管碧玲今（9）日在臉書指出，呼籲國民黨1月12日回來開會。（資料圖／管碧玲辦公室提供）
▲民進黨立委管碧玲今（9）日在臉書指出，呼籲國民黨1月12日回來開會。（資料圖／管碧玲辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-09 11:10:42

立法院臨時會納入修憲議題，修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲今（9）日在臉書指出，修憲只處理「18歲公民權」，呼喚國民黨1月12日回來開會，畢竟去年修法成為成年人，要承擔一切的法律，就不能剝奪選舉權，「換權於民」是道德責任。

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修憲委員會前年10月6日成立，去年5月18日選出5名召集委員，但到去年12月23日才召開第1次召委會議，不過會議中均無共識，立法院長游錫堃去年12日27日召開黨團協商，針對修憲納臨時會討論，結果協商仍未有共識。

民進黨立法院黨團今年1月3日遞案，再請游錫堃召集黨團協商，協商依舊未有結果，1月5日立院舉行談話會，確定把修憲議題納入臨時會議程，並於1月6日、7日舉行修憲委員會全體委員會議；但會議仍出現衝突。

國民黨認為，民進黨自從變國會多數後，完全是多數霸凌少數的方式，通過所有的議案，1月6日的會議沒有程序正義，因此拒絕參與民進黨團設定好的修憲流程。並且修憲應召開國是會議凝聚共識，修憲不是兒戲。

管碧玲表示，1月6日修憲委員會，民眾黨從頭到尾參與開會，國民黨退場、主席休息協商時，仍然在現場耐心等待，繼續開會後也加入討論，現場有反對黨做見證，完全沒有不符程序正義的問題。

管碧玲說，國民黨遲到後，協商過程談到重新推舉主席時，國民黨團的總召費鴻泰不接受多數推舉主席，強調修憲不能用多數決，但是可以協商就協商，協商不成就多數決，這是立法院職權行使法的基本程序正義，是國民黨不接受。

管碧玲指出，1月7日的委員會，主席宣讀條文，只宣讀18歲公民權有關的條文，現場的手版標語，也唯一只有18歲公民權，沒有費鴻泰和國民黨說的「用18歲公民權包裝台獨」問題，且只處理18歲公民權，不必回頭開國是會議。

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