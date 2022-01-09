呼喚國民黨回來開會　管碧玲：只處理18歲公民權

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民進黨立法院黨團今年1月3日遞案，再請游錫堃召集黨團協商，協商依舊未有結果，1月5日立院舉行談話會，確定把修憲議題納入臨時會議程，並於1月6日、7日舉行修憲委員會全體委員會議；但會議仍出現衝突。
國民黨認為，民進黨自從變國會多數後，完全是多數霸凌少數的方式，通過所有的議案，1月6日的會議沒有程序正義，因此拒絕參與民進黨團設定好的修憲流程。並且修憲應召開國是會議凝聚共識，修憲不是兒戲。
管碧玲表示，1月6日修憲委員會，民眾黨從頭到尾參與開會，國民黨退場、主席休息協商時，仍然在現場耐心等待，繼續開會後也加入討論，現場有反對黨做見證，完全沒有不符程序正義的問題。
管碧玲說，國民黨遲到後，協商過程談到重新推舉主席時，國民黨團的總召費鴻泰不接受多數推舉主席，強調修憲不能用多數決，但是可以協商就協商，協商不成就多數決，這是立法院職權行使法的基本程序正義，是國民黨不接受。
管碧玲指出，1月7日的委員會，主席宣讀條文，只宣讀18歲公民權有關的條文，現場的手版標語，也唯一只有18歲公民權，沒有費鴻泰和國民黨說的「用18歲公民權包裝台獨」問題，且只處理18歲公民權，不必回頭開國是會議。