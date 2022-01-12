COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遠百竹北1/20開幕！8成獨家餐飲曝光　誠品優惠搶先看

▲遠百竹北確定1/14試營運、1/20盛大開幕！8成獨家餐飲最受網友期待。誠品搶先曝光優惠活動。（圖／誠品提供）
▲遠百竹北確定1/14試營運、1/20盛大開幕！8成獨家餐飲最受網友期待。誠品搶先曝光優惠活動。（圖／誠品提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-12 07:47:59

遠百竹北店確定1/14試營運、1/20正式開幕，開幕前最受注目的便是一次齊聚5家知名「吃到飽buffet」名店熱鬧激戰，讓不少新竹人喊話要好好一飽口福！其中最多網友敲碗期待的，便是饗賓餐旅旗下的「旭集」和食集錦網友票選最受歡迎的壽喜燒MO-MO-PARADISE也引起關注。遠百竹北店匯聚350個多元品牌，提供全客層商品服務，除了首次將國際時尚精品引進新竹縣，餐飲陣容更獨具特色，近8成餐飲品牌都是新竹獨家！力圖推翻新竹「美食沙漠」惡名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲遠百竹北店內的圓樓天空，預料將成為打卡熱點。（圖／遠百提供）
▲遠百竹北店內的圓樓天空，預料將成為打卡熱點。（圖／遠百提供）
遠百竹北店擁有2萬坪營業面積，結合在地特色搭配科技智能服務，更打造美觀公共空間與館外公共藝術，館內處處是驚喜，1樓挑高設計、超巨型「好客天棚」；由5樓至8樓向上延伸，超壯觀環狀的「客家圓樓」造景；6樓古色古香的餐飲區，還有著「圓樓天空」造景；7樓公共餐飲空間則打造成「客家古厝」與「客家老街」。

▲遠百竹北將位於7樓的餐飲公共空間打造成「客家古厝」與「客家老街」，面積較信義A13更大且深。（圖／記者許家禎攝）
▲遠百竹北將位於7樓的餐飲公共空間打造成「客家古厝」與「客家老街」，面積較信義A13更大且深。（圖／記者許家禎攝）
將Buffet餐廳經營得有聲有色的饗賓餐旅，聲勢浩大地在遠百竹北店開設5家餐廳，分別設置於6～8樓，並一次進駐旗下3家吃到飽品牌，植入日式料亭概念的頂級日本料理buffet「旭集」，還有多國蔬食饗宴「果然匯」及「小福利」火鍋會所，都是首次進駐新竹的新面孔。以及「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒，與「涮乃葉」日式火鍋，並列網友最關注開幕的吃到飽餐廳名單。

▲遠百竹北月中開幕！饗賓旗下近900坪吃到飽曝光，「旭集」餐廳搶先看。（圖／記者許家禎攝）
▲饗賓旗下「旭集」和食集錦，華麗高雅。（圖／記者許家禎攝）
文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」創辦人來自新竹，看中新竹巨城百貨12天週年慶進帳超過27億的驚人消費實力，再創全新的麻辣川滷品牌「麻十七川滷專売所」，進軍遠東百貨竹北店。使用花椒、八角、白荳蔻及茴香等17種中藥，秘製四川椒麻口味的麻辣滷。1/14～2/28祭出開幕優惠，消費滿199元起贈送招牌拌麵等三重好禮。

▲全新麻辣川滷品牌，麻十七川滷專売所，即將進駐遠百竹北店。（圖／麻十七川滷專売所提供）
▲全新麻辣川滷品牌，麻十七川滷專売所，即將進駐遠百竹北店。（圖／麻十七川滷專売所提供）
主打192層鬆化酥皮的極品蛋撻、菠蘿油等指標美食的檀島香港茶餐廳，開幕首五日，內用消費前100名，贈極品蛋撻乙顆。現場加入檀島會員，即贈秘製叉燒包乙籠兌換券。號稱香港茶餐廳始祖，檀島自1940年開業以來，已近80年歷史，192層鬆化酥皮的極品蛋撻、菠蘿油、檀島咖啡、絲襪奶茶均為必啖指標。目前除香港外，北京、新加坡都多有分店，這次除將檀島原汁原味的極品蛋撻、菠蘿油、檀島咖啡、絲襪奶茶引進來台，更提供多項港點及燒味，讓台灣的消費者一嚐香港道地多樣的好滋味。


 
另外，來自美國紐約的頂級甜點品牌Lady M，將以全台最大內用店之姿登場，首次進駐新竹縣市的亮點餐廳還有美式餐酒館HOOTERS、奢華茶葉品牌TWG Tea、合點壽司、漢來上海湯包、了凡油雞、吉品初筵港式茶居、上菜．片皮鴨專賣店、四川吳抄手、吉 天麩羅。以及亞洲首間、全台獨家的STEVE MADDEN複合咖啡店。

而新竹縣首家誠品也大方曝光，挑高7米的「誠品生活竹北遠百店」，大量運用綠色與深淺木質色系創作，呈現寬闊舒適、充滿綠意的森林系空間。搭配攝影師簡子鑫漫遊冰島與柏林的黑白攝影作品打造的5大幅藝術光牆，並在光牆旁設置宛如書本扉頁的立體格柵，與點點燈光相互輝映，為人文氣息點題。

▲誠品生活竹北遠百店，兒童書區精選近萬種童書。（圖／誠品提供）
▲誠品生活竹北遠百店，兒童書區精選近萬種童書。（圖／誠品提供）
因應竹北人口成長快速，小家庭與新生兒眾多，誠品生活竹北遠百店融合創意設計、人氣美食、居家生活等豐富內容，精選近萬種幼幼書、橋樑書、中外文繪本、兒童暨青少年文學等各類書籍及益智玩教具。在兒童書區以綠色牆面彩繪小朋友喜愛的各種恐龍圖案，營造叢林歷險氛圍。開幕期間與「小熊出版」獨家合作主題書展，精選書籍限時優惠66折起。

▲新竹縣首家誠品「誠品生活竹北遠百店」，進駐嶄新登場的遠百竹北店B2F。（圖／誠品提通）
▲新竹縣首家誠品「誠品生活竹北遠百店」，進駐嶄新登場的遠百竹北店B2F。（圖／誠品提通）
試營運首日起，凡誠品人會員單筆消費，不限金額即可獲得充滿新年喜氣的「壬寅年董陽孜福字春聯」乙張；於書店單筆消費滿1500元，即可獲贈日本書寫品牌HIGHTIDE美型玻璃沙漏(S)1只；於書店或專櫃單筆消費滿3800元，贈HIGHTIDE 玻璃沙漏(Ｍ)1只。

試營運首兩週週末，凡於專櫃單筆消費滿1500元，贈竹北在地絹印工作室特製「開幕限定竹北糙米茶包」1份。開幕首三日下載誠品人APP成為白卡會員，特別降低門檻，單日只要消費累計滿3600元，即可升等金卡會員（原升等門檻為6000元）。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀