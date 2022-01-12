遠百竹北1/20開幕！8成獨家餐飲曝光　誠品優惠搶先看

我是廣告 請繼續往下閱讀
將Buffet餐廳經營得有聲有色的饗賓餐旅，聲勢浩大地在遠百竹北店開設5家餐廳，分別設置於6～8樓，並一次進駐旗下3家吃到飽品牌，植入日式料亭概念的頂級日本料理buffet「旭集」，還有多國蔬食饗宴「果然匯」及「小福利」火鍋會所，都是首次進駐新竹的新面孔。以及「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒，與「涮乃葉」日式火鍋，並列網友最關注開幕的吃到飽餐廳名單。
文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」創辦人來自新竹，看中新竹巨城百貨12天週年慶進帳超過27億的驚人消費實力，再創全新的麻辣川滷品牌「麻十七川滷專売所」，進軍遠東百貨竹北店。使用花椒、八角、白荳蔻及茴香等17種中藥，秘製四川椒麻口味的麻辣滷。1/14～2/28祭出開幕優惠，消費滿199元起贈送招牌拌麵等三重好禮。
主打192層鬆化酥皮的極品蛋撻、菠蘿油等指標美食的檀島香港茶餐廳，開幕首五日，內用消費前100名，贈極品蛋撻乙顆。現場加入檀島會員，即贈秘製叉燒包乙籠兌換券。號稱香港茶餐廳始祖，檀島自1940年開業以來，已近80年歷史，192層鬆化酥皮的極品蛋撻、菠蘿油、檀島咖啡、絲襪奶茶均為必啖指標。目前除香港外，北京、新加坡都多有分店，這次除將檀島原汁原味的極品蛋撻、菠蘿油、檀島咖啡、絲襪奶茶引進來台，更提供多項港點及燒味，讓台灣的消費者一嚐香港道地多樣的好滋味。
而新竹縣首家誠品也大方曝光，挑高7米的「誠品生活竹北遠百店」，大量運用綠色與深淺木質色系創作，呈現寬闊舒適、充滿綠意的森林系空間。搭配攝影師簡子鑫漫遊冰島與柏林的黑白攝影作品打造的5大幅藝術光牆，並在光牆旁設置宛如書本扉頁的立體格柵，與點點燈光相互輝映，為人文氣息點題。
因應竹北人口成長快速，小家庭與新生兒眾多，誠品生活竹北遠百店融合創意設計、人氣美食、居家生活等豐富內容，精選近萬種幼幼書、橋樑書、中外文繪本、兒童暨青少年文學等各類書籍及益智玩教具。在兒童書區以綠色牆面彩繪小朋友喜愛的各種恐龍圖案，營造叢林歷險氛圍。開幕期間與「小熊出版」獨家合作主題書展，精選書籍限時優惠66折起。
試營運首日起，凡誠品人會員單筆消費，不限金額即可獲得充滿新年喜氣的「壬寅年董陽孜福字春聯」乙張；於書店單筆消費滿1500元，即可獲贈日本書寫品牌HIGHTIDE美型玻璃沙漏(S)1只；於書店或專櫃單筆消費滿3800元，贈HIGHTIDE 玻璃沙漏(Ｍ)1只。
試營運首兩週週末，凡於專櫃單筆消費滿1500元，贈竹北在地絹印工作室特製「開幕限定竹北糙米茶包」1份。開幕首三日下載誠品人APP成為白卡會員，特別降低門檻，單日只要消費累計滿3600元，即可升等金卡會員（原升等門檻為6000元）。