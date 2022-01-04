搶攻科技新貴荷包！遠百竹北店進駐品牌曝光　國際精品插旗

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9樓還有設計空中花園的遠百竹北店，佔地寬廣、空間舒適，設有哪些品牌是大家最關心的事。據悉，國際精品GUCCI已於一樓掛上巨幅海報，BURBERRY、BALLY、GUCCI、ISSEY MIYAKE、LOEWE、RIMOWA、Salvatore Ferragamo等品牌都將進駐，珠寶腕錶傳有MONTBLANC、Hearts on Fire、RADO、TISSOT等品牌。
休閒服飾配件則預計將有POLO Ralph Lauren、agnès b.、TUAN TUAN、JEpoque、APM Monaco、repipi armario、JINS等品牌，還有國人最愛的UNIQLO、無印良品、niko and…都傳出將設櫃。
「遠東百貨 竹北店」粉專不只曝光將有STUDIO A、OSIM等生活品牌。還透露會有全台限定獨家STEVE MADDEN，將結合咖啡空間一起進駐。粉專上不少網友留言討論著遠百竹北店將於1/8試營運、1/15開幕。更可見到粉專小編發文透露開幕倒數中，邀約大家過年去走春。
對於遠百竹北店是否真於1/8開門見客？《NOWnews今日新聞》聯繫遠東百貨總公司，官方低調僅表示「遠百竹北目前開幕日期未定。」語帶保留，尚未證實開幕情報。