江宏傑第三季打破內斂形象　直接跟評審理論嚇傻隊員

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江宏傑與錢姊鬥智鬥勇下，從中學習：「第一、二季的時候會以自己本身是運動員的角度去帶領大家，但到了第三季因為都知道會發生什麼事，再加上更清楚領隊這個角色該如何幫助隊員、讓大家更好，所以現在會更知道怎麼去分析、了解每個隊員的情況，然後用更適合的方式帶領、協助他們。我覺得這是我在《全明星運動會》學習到很重要的事情。」更笑說，「我覺得錢姊最厲害的就是她太會打心理戰，每次只要心理戰術一下，藍隊就能馬上調整然後逆轉勝，所以我考慮要去多看一點心理相關的書籍了」！看來我們可以繼續期待小傑3.0對戰心理戰大神錢姊了呢！
談起第三季紅隊「Red Fire」的組隊趣事，不得不提到王子爆冷門被小傑選入紅隊，當下連王子 自己都相當驚喜：「我原本以為自己99.9%會去藍隊，畢竟熟悉的朋友、我弟都是藍隊出身，藍隊第一季我也經常會和他們一起訓練，所以當下被小傑選到其實我還蠻意外的。」江宏傑則說選王子跟選到寶一樣，「運動能力好不好當然很重要，但我選擇王子最重要的一點是，我在他身上看到他求勝的欲望非常強烈，這是很強大的致勝關鍵，所以當下就決定一定要讓他來我隊伍」。
由於弟弟邱宇辰奪下《全明星運動會》第二季總冠軍獎盃，王子則霸氣說：「目標一定是和紅隊一起拿下總冠軍，畢竟天天看我弟拿下總冠軍後氣焰高漲，所以我也要努力一下啦！而且他還會不斷跟我說，你來這個節目就是要拼啊，要拿總冠軍啊！」感謝比賽期間弟弟不僅經常用這樣的「激勵法」推動著他，也會抽空參與紅隊的訓練，大方傳授比賽秘訣，展現學長風範和兩人的兄弟情。王子已在團戰第一、二周奪下兩座MVP獎座，「其實一開始真的蠻多人不看好我的，面對這些討論或評價，我是感謝的，謝謝他們的不看好，他們的不看好，讓我變成另外一種動力。為此，我會拼盡全力。」（編輯：薛羽彤）