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江宏傑第三季打破內斂形象　直接跟評審理論嚇傻隊員

▲江宏傑（前排右）第三季打破內斂形象。（圖 / CBOOK）
▲江宏傑（前排右）第三季打破內斂形象。（圖 / CBOOK）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-10 02:00:00

超夯綜藝節目《全明星運動會》邁入第三季依舊話題不斷，這次紅隊領隊江宏傑與紅隊隊長王子邱勝翊一同來到《名人說生活》，接受籃隊兼主持人夏和熙深度訪談，相較過往江宏傑總顯得較為內斂冷靜，第三季卻變化頗大、越來越熟悉比賽，也更會適時地展現自己的情緒，王子形容：「有一次我們比空氣槍，過程中有些爭議，小傑直接站起來跟評審理論，當下我們有嚇到，但更多的是感動，因為他是為了我們，為我們去爭取，用他的方式保護隊員，那時候大家真的都感受到領隊的強大，會覺得我們可以盡情地去場上拼，因為場下有個人會為我們保駕護航。」該影片上線後吸引粉絲高度關注，更一口氣衝上YouTube發燒影片排行榜。

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▲王子、江宏傑為紅隊隊長及領隊。（圖 / CBOOK）
▲王子、江宏傑為紅隊隊長及領隊。（圖 / CBOOK）

江宏傑與錢姊鬥智鬥勇下，從中學習：「第一、二季的時候會以自己本身是運動員的角度去帶領大家，但到了第三季因為都知道會發生什麼事，再加上更清楚領隊這個角色該如何幫助隊員、讓大家更好，所以現在會更知道怎麼去分析、了解每個隊員的情況，然後用更適合的方式帶領、協助他們。我覺得這是我在《全明星運動會》學習到很重要的事情。」更笑說，「我覺得錢姊最厲害的就是她太會打心理戰，每次只要心理戰術一下，藍隊就能馬上調整然後逆轉勝，所以我考慮要去多看一點心理相關的書籍了」！看來我們可以繼續期待小傑3.0對戰心理戰大神錢姊了呢！


談起第三季紅隊「Red Fire」的組隊趣事，不得不提到王子爆冷門被小傑選入紅隊，當下連王子 自己都相當驚喜：「我原本以為自己99.9%會去藍隊，畢竟熟悉的朋友、我弟都是藍隊出身，藍隊第一季我也經常會和他們一起訓練，所以當下被小傑選到其實我還蠻意外的。」江宏傑則說選王子跟選到寶一樣，「運動能力好不好當然很重要，但我選擇王子最重要的一點是，我在他身上看到他求勝的欲望非常強烈，這是很強大的致勝關鍵，所以當下就決定一定要讓他來我隊伍」。

▲《全明星運動會》第三季紅隊總隊員。（圖 / CBOOK）
▲《全明星運動會》第三季紅隊總隊員。（圖 / CBOOK）

由於弟弟邱宇辰奪下《全明星運動會》第二季總冠軍獎盃，王子則霸氣說：「目標一定是和紅隊一起拿下總冠軍，畢竟天天看我弟拿下總冠軍後氣焰高漲，所以我也要努力一下啦！而且他還會不斷跟我說，你來這個節目就是要拼啊，要拿總冠軍啊！」感謝比賽期間弟弟不僅經常用這樣的「激勵法」推動著他，也會抽空參與紅隊的訓練，大方傳授比賽秘訣，展現學長風範和兩人的兄弟情。王子已在團戰第一、二周奪下兩座MVP獎座，「其實一開始真的蠻多人不看好我的，面對這些討論或評價，我是感謝的，謝謝他們的不看好，他們的不看好，讓我變成另外一種動力。為此，我會拼盡全力。」（編輯：薛羽彤）

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