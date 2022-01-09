餐飲業空污管辦上路　違者最高罰2千萬

行政院環保署去年

8

月

24

日修正公告「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，降低餐飲業排放油煙導致空氣污染行為。受疫情影響，原公告新設餐飲業應於去年

7

月

1

日起符合規範，延至今年元旦開始實施，台中市政府環境保護局呼籲業者須配合防制，若違反可依「空氣污染防制法」第

23

條規定，裁處

2

萬元至

2000

萬元以下罰鍰。

環保局指出，依據修正公告「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，台中市餐飲業規模達營業面積

1000

平方公尺或

300

位座位數以上者全面納管，依規應設置集氣系統連接排氣管線與油煙處理設備，其設計處理風量不得小於集氣系統實際集氣風量，且應維持各項處理設備正常運作，以維護空氣品質。

環保局進一步表示，受疫情影響，為讓列管餐飲業有充分準備時間，原公告新設餐飲業應於去年

7

月

1

日起符合規範，已延至今年元旦開始實施，既存餐飲業期程不變應於今年

2

月

1

日起符合規定，目前台中市已列管既設餐飲業約

169

家，也呼籲元旦上路的新設餐飲業者，配合中央餐飲管辦相關法規，設置應有的防制設備並落實每月保養頻率，善盡企業社會責任。

此外，環保局今年度清查一定規模餐飲業，發現業者多以未填載每日操作及每月維護保養紀錄為主要缺失，環保局提醒業者需每日定時檢視污染防制設備操作情形，並將操作狀況及清潔保養情形作成紀錄保存

2

年備查，維護鄰近空氣品質。

環保局長陳宏益表示，台中為全台第二大城，餐飲業逐年有增加趨勢，統計今年已有

7,000

多家，加上餐飲業多位於人口稠密的住宅區或住商混合區，若烹調排放的油煙異味未經妥善處理，容易影響周遭居民生活品質，呼籲一定規模餐飲業者應履行餐飲管辦相關規定，若有違反者，可依「空氣污染防制法」第

23

條規定，裁處

2

萬元至

2000

萬元以下罰鍰，切勿以身試法。