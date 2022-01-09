5秒賣3500單！郝劭文轉戰直播帶貨翻身 吸金祕訣曝光
32歲童星郝劭文4歲出道，拍攝朱延平導演的《新烏龍院》而聲名大噪，不過長大後他面臨人氣下滑，在影視作品多半扮演配角，近年來赴大陸做起直播帶貨，在抖音擁有410萬粉絲追蹤，意外創造「5秒賣3500單」的驚人紀錄。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-09 20:51:10
郝劭文一開始跨界直播並不順利，他在背景簡陋的房間裡介紹產品，自己手寫「郝劭文」、「小賣部」的字卡掛在牆上，賣的都是一些紙巾、牙刷、洗衣精等生活用品，觀看的人大概2000人上下，不過郝劭文憑藉舒服的口條、平實的作風，慢慢做出「直播界清流」的口碑，現在做一場直播賣貨，觀眾可以飆到3萬人次。
有一次賣柑橘，觀眾問他甜不甜？郝劭文直接拿一個起來吃，邊吃變介紹口感，5秒後瞬間賣出3500單以上，網友認為他講解產品、優惠活動非常清楚，比起其他直播間設計一堆送福利、砍價格的花招，郝劭文簡單的風格更受青睞，尤其他的口頭禪「喜歡的朋友可以把它帶回家」，讓人聽了沒有壓力，靠著誠懇的態度，在銷售榜上取得好成績。
網友點評郝劭文的賣貨風格，「淡淡的介紹幾句產品沒強制消費的感覺，說話聲音舒服謙和，哈哈哈下單了」、「郝劭文的直播間雖然是在賣貨，但是聽他說話好治癒啊」、「他的直播很簡單，就他一個人，賣的也是實用便宜的小東西，講話溫溫柔柔，沒有別的明星直播那麽多虛偽的套路」。