顏寬恒落敗　江啟臣送暖：黨不能讓前線戰士孤軍奮戰

中二立委補選結果揭曉，國民黨候選人顏寬恒重回立院之路受阻。上午他打起精神，由前國民黨主席江啟臣陪同掃街拜票。外界批評國民黨輔選不力，顏寬恒呼籲「不要做無謂攻擊，相信大家都盡力了」。江啟臣則強調身為在野黨該做好監督制衡，「該打就打、該戰就戰，我們不能讓前線打仗的戰士孤軍奮戰」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-10 11:09:07
中二立委補選，顏寬恒以8萬0912票輸給對手林靜儀的8萬8752票。顏寬恒今（10日）上午由立委江啟臣陪同從霧峰出發，進行車隊謝票。對於2年後是否再參選，臉帶倦容的他沒正面回答，但表示獲8萬多名鄉親支持，非常感動，只要鄉親有需要，他隨時都在，未來也會在社福、青年工作盡心力。
藍營出現批評黨中央輔選不力的聲浪，顏寬恒說：「這麼困難的環境，我對所有人的協助都非常感動與感謝，請不要做無謂的攻擊，相信大家都盡力了。」
罷免與補選雙輸，黨主席朱立倫沒出席昨晚的記者會，由文傳會主委凌濤說明，外界不滿要求朱立倫下台負責，江啟臣說：「我做為前主席，不做任何這方面的評論。」但他也強調：「黨是大家的，我身為黨員、黨籍的立委，黨的成功失敗都榮辱與共，每個人都有自己該負的責任。」
江啟臣說，國民黨身為在野黨，應該全力做好監督制衡。「我們代表人民、代表部份聲音，人民希望民主過程裡，在野黨幫他們監督、制衡政府。沒有做好監督制衡，怎可能有機會執政？」
對於這次挫敗，江啟臣說：「該打就打、該戰就戰！挫折失敗不要灰心氣餒，就是繼續戰。」他說顏寬恒這次選得很辛苦，即使落選仍會繼續服務。「他在哪裡我們也會在哪裡，我們不能讓在前線打仗的戰士孤軍奮戰，未來的服務我們會一起來、共同承擔。」