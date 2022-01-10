政院：長程航班明起落地採檢PCR　陰性才放行、陽性後送

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指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為80.25%，第2劑70.86%，基礎加強劑0.06%，追加劑為1.33%，已施打約3567萬人次。為讓民眾順利接種第3劑也將更新疫苗預約平台的系統，並在適當時機重啟。
指揮中心指出，桃園機場群聚感染事件，近2日擴大篩檢8800餘人，確診病例數和確診的接觸足跡都尚在可掌控中。機場清潔人員、保全人員以及防疫車隊的防疫作業流程都已進行調整，也有「護理台灣隊」確認防疫措施是否到位。
蘇貞昌在會中表示，長途航班即將實施的空側落地採檢措施，除需使受規範的旅客從登機前就能瞭解相關措施，指揮中心及民航局以科學方法規劃空間及動線，讓旅客透過體驗嚴謹的防疫措施，瞭解台灣何以能有如此的防疫成績。
蘇貞昌說，第一線執行防疫及清潔工作的保全人員、清潔人員以及防疫車隊的司機，都是犧牲時間及親情投身在高風險的工作場域，且春節將至的這段旅客入境更是高峰期，請相關單位從寬提供相關津貼及補助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。