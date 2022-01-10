安心亞胸前挖大洞敞開心房！驚吐「分手1年」 對象曝光
安心亞去年初接受德國微創雷射視力矯正，和250度近視「分手」近一年，生活中的一切都能看得更清晰。上月她出席耶誕活動被媒體逼問情事，透露有「觀察中的對象」，但2022年一開始，她坦承經過觀察後發現彼此不太適合，還是維持普通朋友關係；她笑著表示：「別擔心，我現在視力看很清楚，新的一年不論是愛情或事業，我都會繼續微笑奮戰！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-10 14:58:33
單身6年多的安心亞，感情生活一直是外界關注焦點，上個月好不容易跟大家分享有位「醞釀多時的圈外友人」，外型是「很有個人魅力的帥」，平常會傳訊息聯繫；但2022年甫開年，她就透露知道不合適，加上去年底她全心投入跨年排練，互動已趨近於零。安心亞說：「我就說啊，當我想培養感情的時候，工作就來了，還好我對戀愛比較順其自然，從來不會把它放在我的第一願望。」
的確，才一開年，安心亞的工作運勢就虎虎生風，日前她化身「巴洛克性感妖姬」參與民視高雄跨年晚會，跨完年後擔任近視雷射的品牌大使，只見她一身白色胸前挖空、未來感十足的「純愛女戰士」造型，展現敞開心防、為愛奮戰的「S Power 」，鼓勵女孩們：「清晰的力量就是遇到不適合的對象，要勇敢說不！」