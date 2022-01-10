沒錢買玩具！理科先生向網友哭窮　「離婚還未結束」

百萬訂閱YouTuber「理科太太」（陳映彤）和「理科先生」John，上個月經由法院調解，結束5年婚姻關係，不過對於4歲兒子Miles的扶養權、探視權，一直在談判拉鋸中。相對於擁有網路個人頻道，且有專業經紀人的女方，理科先生只能透過社群平台和外界互動、表達心聲，曾有人問「你恨理科太太嗎？」他也大方回答。





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▲理科太太（右）透過網路交友認識理科先生，因懷孕選擇閃婚。（圖／點睛品提供）

▲理科先生表明在離婚這段日子，嘗試不恨理科太太。（圖／翻攝理科先生IG）

理科先生不諳中文，離婚開庭時面對大批媒體，只能搖搖手拒絕回應，事後他在IG上呼籲外界不要太八卦，「Don't Kiss and Tell（別當大嘴巴）」，不想討論與前妻的個人私事，但還是感謝素不相識的台灣人給予溫暖，特別開放網友提問。





有人問他「你現在恨Evelyn（理科太太）？婚姻結束得平靜嗎？」理科先生回覆；「這段日子，我試著不去恨別人，離婚還未結束，我們必須找出對Miles最好的方式」，也有人建議他留在台灣當藥劑師，他坦言不擅於講中文，找工作有困難，還開玩笑說看過立法院打架影片，或許能當個政治人物。





▲被問是否想為兒子買禮物，理科先生哀怨地說，如果離婚之後還有錢的話。（圖／翻攝理科先生IG）

▲理科先生不諳中文，無法留在台灣擔任藥劑師。（圖／翻攝理科先生IG）

理科先生也展現愛子之心，不斷曬出和4歲兒子Miles玩躲迷藏、畫圈叉的遊戲，他po出一家玩具店的新聞，詢問網友這家店的地址在哪裡，不過粉絲解答這家大型玩具店在香港，反問他是否想為兒子買玩具，理科先生說：「如果經歷了你們所知的那件事（離婚），我還有錢的話。」並加上一個哭臉，哭訴經濟拮据，粉絲安慰如果是加州婚姻法，他應能分得不少錢。而對照理科太太友人所說，若兩人結婚、生活費用都是女方支付，似乎打臉了理科先生哭窮的行徑。



