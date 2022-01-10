大小綠聯軍首勝　林靜儀：年底將與基進黨競爭又合作

中二立委補選，民進黨與基進黨首次合作無間，支持者開心「靜儀姐姐為柏惟弟弟報了仇」，也關心大小綠日後的分合，林靜儀今（10日）透露，接下來的市長、市議員選舉，民進黨將與基進黨維持互相競爭、互相合作的態勢，至於她在中二的人事佈局，「先尊重基進的評估，再整建我的團隊。」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-10 14:52:44
台灣基進黨2015年成立至今，僅前立委陳柏惟興羅東鎮代林意評當選，陳柏惟被罷免成功後，基進黨失去唯一的國會議員席次，但民進黨決定徵召人選前，主席蔡英文對基進黨極其禮遇，不只一次透露「先尊重基進的意願」，確定林靜儀上陣後，基進也傾全黨之力奧援，兩黨充分合作打出漂亮的選戰。
昨晚確定林靜儀當選後，不少陳柏惟支持者雖欣喜終於「報了仇」，也擔心的問：「團隊會留下來吧？陳柏惟會離開台中嗎？」林靜儀上午掃街謝票前，媒體問到未來如何與基進合作，她表示將分成3階段進行。
林靜儀說：「我們先尊重柏惟委員與奕齊主席、雨蓁，讓基進先規劃好未來在台中、中二選區的經營佈局，接著才進入到我的部份。」至於陳柏惟現有的5個服務處，「要繼續營運還是另外找人、更改地點，先尊重基進評估，再整建我的團隊。」
林靜儀透露，年底的地方選舉，民進黨將與基進黨維持互相競爭、互相合作的態勢，「我們先討論中二如何合作、一起努力的空間，接下來與台中各區立委、市黨部主委、黨中央進行選戰佈局，一層一層來。」
基進黨選前的初步規劃，陳柏惟與基進黨組織部主任李雨蓁留在台中繼續紮根，服務處主任陳建良回高雄參選市議員。但立委補選結果揭曉後，支持者士氣大振，建議陳柏惟投入台中市其他選區的立委選舉。對此李雨蓁表示，現階段大家都忙著謝票，未來怎麼走，基進還需一點時間沈澱與討論。